Renuevan espacio deportivo en Juárez, tras 20 años de abandono

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, junto con la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, cortaron el listón de la nueva etapa del Espacio de Unidad Magdalenas que pone fin a 20 años de abandono.

El nuevo complejo, que beneficiará a cerca de 30,000 personas, tiene como objetivo reconstruir el tejido social y brindar un entorno seguro y de calidad para todas las familias.

“Hoy estamos dignificando a Juárez con espacios de calidad que fortalecen a nuestras familias. Estos lugares nos ayudan a reconstruir el tejido social, fomentando la convivencia, el deporte y la recreación para todos. Queremos que los ciudadanos se sientan orgullosos de su municipio y que puedan disfrutar de instalaciones de primer nivel”, señaló Arratia.

De acuerdo con el edil, este espacio pasó de un lugar olvidado a un vibrante punto de encuentro.

“En Juárez estamos demostrando que cuando hay voluntad, transparencia y cero corrupción, se pueden lograr grandes cosas. Hoy vemos cómo este espacio, que estuvo abandonado por años, se convierte en un lugar vivo y lleno de oportunidades para nuestros niños, jóvenes y adultos”, expresó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García explicó que en esta primera etapa el espacio incluye la construcción de una cancha de pasto sintético y la rehabilitación de 2 canchas multideportivas, así como la construcción de 1,124 metros cuadrados de andadores de concreto, 1,165 metros de vitapista, un estacionamiento, 34 luminarias de seis metros de altura y 2 luminarias de cancha.

También se rehabilitaron la alberca y sus baños, se instalaron aparatos de ejercicio, juegos infantiles, gradas metálicas, área de box y una palapa totalmente renovada.

Comentarios