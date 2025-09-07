Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_07_at_4_13_39_PM_1_d3faa49853
Nuevo León

Renuevan espacio deportivo en Juárez, tras 20 años de abandono

El nuevo complejo, que beneficiará a cerca de 30,000 personas, tiene como objetivo reconstruir el tejido social y brindar un entorno seguro y de calidad

  • 07
  • Septiembre
    2025

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, junto con la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, cortaron el listón de la nueva etapa del Espacio de Unidad Magdalenas que pone fin a 20 años de abandono.

El nuevo complejo, que beneficiará a cerca de 30,000 personas, tiene como objetivo reconstruir el tejido social y brindar un entorno seguro y de calidad para todas las familias.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 4.13.39 PM.jpeg

“Hoy estamos dignificando a Juárez con espacios de calidad que fortalecen a nuestras familias. Estos lugares nos ayudan a reconstruir el tejido social, fomentando la convivencia, el deporte y la recreación para todos. Queremos que los ciudadanos se sientan orgullosos de su municipio y que puedan disfrutar de instalaciones de primer nivel”, señaló Arratia.

De acuerdo con el edil, este espacio pasó de un lugar olvidado a un vibrante punto de encuentro. 

“En Juárez estamos demostrando que cuando hay voluntad, transparencia y cero corrupción, se pueden lograr grandes cosas. Hoy vemos cómo este espacio, que estuvo abandonado por años, se convierte en un lugar vivo y lleno de oportunidades para nuestros niños, jóvenes y adultos”, expresó.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 4.13.40 PM.jpeg

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García explicó que en esta primera etapa el  espacio incluye la construcción de una cancha de pasto sintético y la rehabilitación de 2 canchas multideportivas, así como la construcción de 1,124 metros cuadrados de andadores de concreto, 1,165 metros  de vitapista, un estacionamiento, 34 luminarias de seis metros de altura y 2 luminarias de cancha. 

También se rehabilitaron la alberca y sus baños, se instalaron aparatos de ejercicio, juegos infantiles, gradas metálicas, área de box y una palapa totalmente renovada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T172820_207_b4f7908ab5
DIF Ramos Arizpe acerca servicios y atención médica a San Ignacio
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T142238_651_216f86b31e
DIF Reynosa entrega útiles escolares a cientos de niños
Whats_App_Image_2025_08_18_at_7_06_38_PM_8b708850d1
Entrega Félix Arratia uniformes a alumnos de educación básica
publicidad

Últimas Noticias

edomex_explosion_be7d77e084
Explosión de pirotecnia en Teotihuacán, Edomex, deja 28 heridos
INFO_7_DOS_FOTOS_65fcd10198
Rescatan a familia arrastrada por corriente en Piedras Negras
rescatan_pareja_5bccbb807f
Rescatan a pareja y policía tras se arrastrados por la corriente
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
publicidad
×