Renuevan área de urgencias del Hospital Christus Muguerza

Con el objetivo de fortalecer la atención médica de emergencia en la zona sur de la ciudad, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur inauguró oficialmente su renovada área de urgencias, un espacio de alrededor de más de 700 metros cuadrados de construcción y una inversión de poco más de $8 millones de pesos.

Directivos del hospital destacaron que esta renovación busca ofrecer una atención más eficiente, apoyada en tecnología médica y una mejor distribución de espacios para pacientes y personal de salud.

Al evento asistieron autoridades de la institución, entre ellos la ingeniera Sandra Ceniceros Guillén, directora general del Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, así como el doctor Luis Andrés Valverde Galindo, director médico del hospital, quienes encabezaron el recorrido por las nuevas instalaciones.

“Tenemos 20 años atendiendo urgencias, formando, junto con nuestros amigos los médicos, los grupos de atención para beneficio del paciente”, afirmó el doctor Luis Andrés Valverde Galindo.

Respecto al pronóstico central de esta reestructuración, la ingeniera Sandra Ceniceros Guillén señaló el enfoque humano y operativo detrás del proyecto: “Esta renovación también nace desde una visión profundamente humana, porque este espacio no fue pensado únicamente para mayor comodidad de nuestros pacientes y sus familias.

“Fue pensado también para nuestros médicos, nuestras enfermeras y colaboradores, para facilitar su operación, para optimizar flujos, para mejores condiciones, para brindar un entorno que impulse su trabajo extraordinario”, compartió.

Con esta ampliación, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, incrementa de manera significativa su capacidad operativa en medicina de emergencias, consolidando su infraestructura de cara a la creciente demanda de servicios de salud en el sector.

Con el corte de listón protocolario, estas instalaciones quedan integradas a la red de atención del hospital para beneficio de toda la población que requiera servicios médicos inmediatos.

Entérate

Además de la modernización del área de urgencias, el hospital proyecta continuar con su crecimiento en infraestructura médica, incluyendo más quirófanos, habitaciones y áreas de especialidad.

En los últimos dos años, las remodelaciones que se han llevado a cabo abarcan 2,000 metros cuadrados, para lo cual se invertirán $40 millones de pesos.

HA DICHO

“Estamos creando un hospital de alta especialidad con más quirófanos, con más habitaciones y con todos los equipos de quimioterapia y radioterapia para poder dar servicio a la comunidad”

Sandra Ceniceros Guillén

Directora general de Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur

HA DICHO

Tenemos 20 años atendiendo urgencias, formando, junto con nuestros amigos los médicos, los grupos de atención para beneficio del paciente”

Luis Andrés Valverde Galindo

Director médico de Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur





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