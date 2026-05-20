Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_19_at_5_24_17_PM_0034307111
Nuevo León

Renuevan área de urgencias del Hospital Christus Muguerza

La ampliación de Hospital Christus Muguerza contempla nueva infraestructura, tecnología médica y más espacios para mejorar la atención a pacientes

  • 20
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la atención médica de emergencia en la zona sur de la ciudad, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur inauguró oficialmente su renovada área de urgencias, un espacio de alrededor de más de 700 metros cuadrados de construcción y una inversión de poco más de $8 millones de pesos.

Directivos del hospital destacaron que esta renovación busca ofrecer una atención más eficiente, apoyada en tecnología médica y una mejor distribución de espacios para pacientes y personal de salud.

Al evento asistieron autoridades de la institución, entre ellos la ingeniera Sandra Ceniceros Guillén, directora general del Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, así como el doctor Luis Andrés Valverde Galindo, director médico del hospital, quienes encabezaron el recorrido por las nuevas instalaciones. 

WhatsApp Image 2026-05-19 at 5.24.44 PM.jpeg

“Tenemos 20 años atendiendo urgencias, formando, junto con nuestros amigos los médicos, los grupos de atención para beneficio del paciente”, afirmó el doctor Luis Andrés Valverde Galindo.

Respecto al pronóstico central de esta reestructuración, la ingeniera Sandra Ceniceros Guillén señaló el enfoque humano y operativo detrás del proyecto: “Esta renovación también nace desde una visión profundamente humana, porque este espacio no fue pensado únicamente para mayor comodidad de nuestros pacientes y sus familias.

“Fue pensado también para nuestros médicos, nuestras enfermeras y colaboradores, para facilitar su operación, para optimizar flujos, para mejores condiciones, para brindar un entorno que impulse su trabajo extraordinario”, compartió.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 5.26.05 PM.jpeg

Con esta ampliación, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, incrementa de manera significativa su capacidad operativa en medicina de emergencias, consolidando su infraestructura de cara a la creciente demanda de servicios de salud en el sector. 

Con el corte de listón protocolario, estas instalaciones quedan integradas a la red de atención del hospital para beneficio de toda la población que requiera servicios médicos inmediatos. 

Entérate

Además de la modernización del área de urgencias, el hospital proyecta continuar con su crecimiento en infraestructura médica, incluyendo más quirófanos, habitaciones y áreas de especialidad.

En los últimos dos años, las remodelaciones que se han llevado a cabo abarcan 2,000 metros cuadrados, para lo cual se invertirán $40 millones de pesos.

HA DICHO 

“Estamos creando un hospital de alta especialidad con más quirófanos, con más habitaciones y con todos los equipos de quimioterapia y radioterapia para poder dar servicio a la comunidad”

Sandra Ceniceros Guillén
Directora general de Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur

WhatsApp Image 2026-05-19 at 5.25.22 PM.jpeg

HA DICHO

Tenemos 20 años atendiendo urgencias, formando, junto con nuestros amigos los médicos, los grupos de atención para beneficio del paciente”

Luis Andrés Valverde Galindo
Director médico de Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur

WhatsApp Image 2026-05-19 at 5.25.47 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

738d8076_9088_4a75_bc76_48e9bda143a1_de6bd181ad
Familia regia sobrevive a brutal choque en la Monterrey-Saltillo
Whats_App_Image_2026_05_13_at_5_28_47_PM_1dc41f0aee
Trabajadores de AHMSA mantendrán resistencia civil tras protestas
pemex_confirma_fallecido_por_incendio_refineria_salina_cruz_8e20160fc6
Pemex confirma un fallecido por incendio en refinería Salina Cruz
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_1_72b054c89c
Esperan reactivación de inversión con expansión de General Motors
EH_UNA_FOTO_2026_05_20_T130832_762_e67f4fb789
Rami Malek celebra su histórico Oscar como actor egipcio
identifican_autor_material_ejecucion_san_pedro_dc1f2c9f8b
Identifican al autor material de ejecución en Arboleda
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×