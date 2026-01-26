Renuevan andadores del Parque Norte en San Pedro

El Municipio de San Pedro Garza García dio inicio a la renovación de los andadores del Parque Norte, ubicado en la colonia Mirasierra, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los espacios públicos del municipio.

El proyecto surgió a propuesta de los propios vecinos y contempla la rehabilitación de mil 505.70 metros cuadrados de andadores, conservando su ancho actual de 2.70 metros, con el objetivo de mantener la funcionalidad y accesibilidad de las áreas peatonales.

Detalles de la intervención

Los trabajos incluyen la aplicación de terraplén, base hidráulica y una carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor, lo que permitirá contar con una superficie más segura y durable para las y los usuarios del parque.

Autoridades destacan mantenimiento de espacios públicos

Durante el arranque de la obra, el alcalde Mauricio Farah Giacomán señaló que se trata de un proyecto largamente esperado por la comunidad.

“Este era un proyecto de esos que ya desde hace muchos años hacía falta que le dieran un buen retoque, un buen mantenimiento, y con mucho gusto lo hacemos y obviamente esperemos antes de seis meses poder venir a inaugurar”, expresó.

Para la realización de la obra se destinará una inversión total de 4.5 millones de pesos, de los cuales 1 millón de pesos proviene del programa de presupuesto participativo y 3.5 millones corresponden a ahorros generados en obras públicas realizadas el año pasado.

Comentarios