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Nuevo León

Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™

La Secretaría de Salud del estado entregará 200 mil condones y ofrecerá pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • 18
  • Junio
    2026

La Secretaría de Salud de Nuevo León, a través del Consejo Estatal de Prevención del Sida (COESIDA), distribuirá un total de 200 mil condones durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como parte de una estrategia de prevención de infecciones de transmisión sexual dirigida a residentes y visitantes que acudirán a los distintos puntos de concentración turística y recreativa del estado.

La dependencia estatal informó que esta medida busca reforzar las acciones de salud pública ante el incremento de la movilidad de personas y la realización de eventos masivos asociados a la justa deportiva internacional.

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Instalarán módulos en Fundidora y sitios turísticos

Los preservativos serán entregados de manera gratuita en el módulo ubicado al interior del Hospital Móvil, instalado a un costado del acceso 6 del Parque Fundidora, sede del Fan Fest y uno de los principales puntos de reunión de aficionados durante el Mundial.

Asimismo, se habilitarán módulos informativos en diversos espacios de alta afluencia, entre ellos la Macroplaza, Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía y atractivos turísticos como las Grutas de Bustamante, La Huasteca, Potrero Chico, las Grutas de García, el Obispado y Cola de Caballo.

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Ofrecerán pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C

Además de la distribución de preservativos, el Hospital Móvil instalado en el Parque Fundidora brindará servicios gratuitos de detección mediante pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis C, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y diagnóstico oportuno a la población.

La Secretaría de Salud señaló que estas acciones buscan disminuir el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual, las cuales pueden presentar un incremento durante eventos internacionales que concentran a un gran número de personas.

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Exhortan a disfrutar el Mundial con responsabilidad

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de la fiesta mundialista de manera responsable, adoptando medidas preventivas para cuidar su salud y la de los demás.

Debido a las altas temperaturas previstas durante las próximas semanas, la dependencia recomendó mantenerse hidratados principalmente con agua natural y electrolitos, utilizar ropa ligera, portar sombrero o gorra, usar lentes de sol y evitar exposiciones prolongadas al calor.

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Asimismo, exhortó a la población a acudir a la unidad médica más cercana en caso de presentar síntomas relacionados con golpes de calor, deshidratación o cualquier otro padecimiento que requiera atención profesional.

Con esta estrategia, Nuevo León busca reforzar las acciones de prevención y atención sanitaria durante la celebración del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos con mayor afluencia de visitantes a nivel internacional.


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