FIFA repartirá $727 mdd a selecciones del Mundial 2026

El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera de $727 millones de dólares, un incremento del 50% respecto a Qatar 2022, que será repartida entre las 48 selecciones participantes.

La decisión se tomó durante la reunión del Consejo celebrada en Doha, Qatar, a días de la final de la Copa Intercontinental, y confirma que el torneo que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos también marcará un antes y un después en lo financiero.

Premios récord para los 48 equipos

Del total aprobado, $655 millones de dólares se destinarán a premios deportivos. El campeón del mundo se llevará $50 millones, mientras que el subcampeón recibirá $33 millones.

El tercer lugar obtendrá $29 millones y el cuarto $27 millones.

Además, las selecciones que finalicen entre el quinto y octavo puesto ganarán $19 millones, las ubicadas del noveno al decimosexto, 15 millones; del 17 al 32, $11 millones; y los equipos del 33 al $48.9 millones de dólares.

Apoyo garantizado desde la clasificación

Además de los premios por posición final, cada selección clasificada recibirá $1.5 millones de dólares para gastos de preparación.

Con ello, todas las Asociaciones Miembro participantes tienen asegurado un ingreso mínimo de $10.5 millones de dólares solo por competir.

“La Copa Mundial de 2026 será innovadora también por su impacto financiero en el fútbol mundial”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al destacar el alcance global del reparto.

Impulso al fútbol juvenil

En la misma reunión, el Consejo confirmó la creación de festivales Sub-15, abiertos a todas las federaciones afiliadas.

La primera edición será en 2026 para equipos varoniles y en 2027 para femeniles, con formatos adaptados al desarrollo de jóvenes jugadores.

Nuevo fondo de recuperación

Finalmente, la FIFA aprobó un fondo de recuperación posconflicto, destinado a apoyar regiones afectadas por conflictos armados, que complementará los programas de desarrollo ya existentes.

