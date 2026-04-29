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FIFA aumenta 15% premios del Mundial; repartirá US$871 millones

La FIFA anunció un aumento del 15% en los recursos destinados a las selecciones que participarán en el Mundial, alcanzando una bolsa de $871 millones de dólares

  • 29
  • Abril
    2026

A unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la FIFA confirmó un incremento del 15% en los recursos económicos destinados a las 48 selecciones participantes, elevando la cifra total a $871 millones de dólares, la más alta en la historia del torneo.

La decisión fue tomada por el Consejo del organismo durante una reunión celebrada en Canadá, en la antesala de su 76 Congreso, y responde al crecimiento comercial del campeonato, que por primera vez contará con 48 equipos y un total de 104 partidos.

Aumentan apoyos y premios por participación

El nuevo esquema financiero contempla mejoras en distintos rubros clave para las selecciones nacionales. La subvención de preparación pasará de $1.5 a $2.5 millones de dólares, mientras que el premio por clasificación se incrementará de nueve a 10 millones.

Además, se fortalecerán las llamadas contribuciones adicionales, destinadas a cubrir gastos logísticos de las delegaciones y a ampliar la asignación de boletos para los equipos, con un valor conjunto superior a los $16 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el organismo atraviesa el mejor momento financiero de su historia, lo que permite ampliar los beneficios para sus federaciones afiliadas.

“Es un orgullo poder brindar ayudas sin precedentes. Este es un ejemplo claro de cómo se reinvierten los recursos en el desarrollo del futbol”, señaló.

Asimismo, se precisó que los ingresos generados continuarán redistribuyéndose en beneficio de las 211 federaciones miembro.

México, entre los beneficiados

Las selecciones clasificadas, incluida la de México, ya afinan detalles rumbo al torneo que comenzará el próximo 11 de junio y que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El incremento económico representa un respaldo importante para la preparación de los equipos, en un Mundial que marcará una nueva era por su formato ampliado y su impacto global.


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