Reportan apagones en Escobedo en plena ola de calor

Vecinos de la colonia Mirasur han reportado que desde hace más de una semana hay cortes constantes en el suministro de electricidad.

Emilio Robles vive en su casa con su abuelo quien tiene fibrosis pulmonar y depende completamente del oxígeno que debe estar conectado a la corriente eléctrica. Esta tarde su familia sufrió una fuerte desesperación durante uno de los apagones.

''En la mañana estuvimos desde aproximadamente las 10:00 y llegó a las dos, fue un lapso muy grande en el que mi abuelo tampoco tuvo acceso a oxígeno y pues termina afectando su salud'.

Tuvimos que hablarle a urgencias a los paramédicos, ellos nos tuvieron que auxiliar pues nos brindaron apoyo, nos trajeron oxígeno pues obviamente no teníamos acceso a la luz y pues su oxígeno no podía funcionar'', dijo Emilio Robles.

Emilio explicó que hicieron un reporte en la Comisión Federal de Electricidad y aún no han sido atendidos. Él y su hermano se han visto afectados académicamente, pues no tienen acceso a internet y no pueden cargar sus computadoras ni celulares.

''Batallamos, no podemos cargar los teléfonos, ni mi laptop..

'Pues principalmente que nos apoyen y nos brinden la energía, pues que sí es esencial ya que tenemos pacientes que ocupan la energía para poder respirar o pues principalmente nosotros los estudiantes que ocupamos internet para poder acceder a nuestras clases'', agregó Emilio Robles.

Los vecinos de la colonia Mirasur, también han reportado que sus aparatos electrodomésticos han sufrido daños por las constantes descargas.

''Vecinos que sean reportados que ya se quedaron sin refri o sin las pantallas, ya no encendieron,esto sí es algo preocupante, más que nada porque luego quién se va a hacer responsable de los aparatos'', dijo Maru Bautista, vecina afectada.

Maru explicó que ella paga puntualmente el servicio de luz y manifestó estar molesta porque la Comisión Federal de Electricidad no ha contestado a su reporte.

''Si hay algo que darle mantenimiento, que lo haga, porque pues ellos aún no son como una empresa de clase mundial, pero pues el servicio no lo es y pues los recibos aquí llegan, llegan bien puntuales y yo creo que es un servicio muy caro para la respuesta que ellos nos están brindando'', agregó.

Las colonias que también han sido afectadas por los cortes de luz en el municipio de Escobedo son: Celestino Garza, Insurgentes, Residencial California y Joyas de Anáhuac; en Apodaca, la colonia Tréboles.

