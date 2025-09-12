Cerrar X
Nuevo León

Reportan un posible menor atrapado tras incendio en Santiago

El siniestro fue reportado alrededor de las 16:01 horas, en un domicilio ubicado sobre el Antiguo Camino a Villa de Santiago, en la colonia Felipe Carrillo

  • 12
  • Septiembre
    2025

Un incendio en una casa habitación movilizó a cuerpos de emergencia hacia Antiguo Camino Villa de Santiago, luego de que se reportara la posible presencia de un menor al interior del domicilio siniestrado.

El incendio fue reportado alrededor de las 16:01 horas, en un domicilio ubicado sobre el Antiguo Camino a Villa de Santiago, en Felipe Carrillo Puerto #309 en la colonia 13 de junio. 

Las llamas consumieron una habitación en la primera planta de la casa, afectando diversos muebles. 

WhatsApp Image 2025-09-12 at 5.35.07 PM (1).jpeg

Además, se informó que el propietario del domicilio ha sido identificado como Fernando Morantes Elizondo. 

Asimismo, se atendieron a cinco personas en el lugar por inhalar humo; reportan que no hubo necesidad de trasladarlos para ser atendidos. Hasta el momento no se ha confirmado la localización del menor. 

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, acudieron al lugar para atender la emergencia. Quienes recomiendan no ingresar al domicilio hasta que se ventile debidamente las habitaciones.

 


