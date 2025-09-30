Cerrar X
Nuevo León

Respaldan representantes de los tres poderes a Adrián de la Garza

Dentro del público del primer informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se reunieron generaciones de gobernadores de Nuevo León

  • 30
  • Septiembre
    2025

Dentro del público del primer informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se reunieron generaciones de gobernadores de Nuevo León, así como alcaldes actuales y representantes del poder legislativo y judicial.

Fueron Natividad González Parás, quien lideró Nuevo León del 2003 al 2009; Benjamín Clariond, quien fungió como gobernador interino de 1996 a 1997; y Sócrates Rizzo, que arrancó su gestión en 1991 y pidió licencia en 1996.

También acudieron en representación del gobernador Samuel García el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, la titular del Tribunal Superior de Justicia, Laura Córdova, así como Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

De parte de municipios se dieron cita Andrés Mijes de Escobedo, David de la Peña de Santiago, Jesús Nava de Santa Catarina, Daniel Carrillo de San Nicolás, César Garza de Apodaca y el recién nombrado como alcalde sustituto de San Pedro, Mauricio Farah Giacoman.

De parte del legislativo estuvieron presentes diputados locales como Heriberto Treviño, coordinador del PRI en el Congreso, junto a miembros de la bancada como Lorena de la Garza, Perla Villarreal, coordinadora del PRD; Jesús Elizondo y Anylu Bendición Hernández de la fracción de Morena, la maestra Guadalupe Rodríguez del PT. 

Del poder judicial llegaron el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, Pedro Arce, miembro de la Fiscalía, y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, también acudieron diferentes personajes de la política local, nacional e internacional, como la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo León, Melissa Bishop, el panista Santiago Creel, así como Francisco Cienfuegos, enlace legislativo del PRI en la entidad, y Alessandra Rojo, alcaldesa de la CDMX.
También Héctor Gutiérrez, enlace de la Secretaría de Gobernación, y la senadora Michelle Flores.

 


Comentarios

