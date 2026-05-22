Respaldan a Raúl Castro tras orden de captura de EUA

Miles de personas se concentraron este viernes en La Habana para respaldar al expresidente cubano Raúl Castro luego de que autoridades de EUA emitieran cargos en su contra por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La movilización fue organizada frente a la embajada estadounidense en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

Con banderas cubanas, fotografías del exmandatario y consignas a favor de la revolución, los asistentes acudieron a la Tribuna Antiimperialista desde la madrugada. El acto fue encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y por integrantes del gabinete cubano, quienes calificaron la acusación como una agresión política contra la isla.

Acusan a Raúl Castro por derribo de avionetas

El Departamento de Justicia de EUA acusó esta semana a Raúl Castro de asesinato y conspiración por el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 cerca del espacio aéreo cubano.

En aquel momento, Castro fungía como ministro de Defensa del gobierno encabezado por Fidel Castro. Según fiscales estadounidenses, las avionetas eran tripuladas por civiles desarmados que realizaban misiones humanitarias. La versión del gobierno cubano sostiene que las aeronaves habían violado repetidamente el espacio aéreo nacional.

Tras darse a conocer los cargos, el secretario de Justicia de EUA, Todd Blanche, declaró que esperan que Castro comparezca “por voluntad propia o de otra manera”, una frase que provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Cuba.

Gobierno cubano rechaza las acusaciones

Durante el acto político en La Habana, autoridades y simpatizantes del gobierno rechazaron públicamente el proceso judicial iniciado en EUA. La diputada Mariela Castro aseguró que las acusaciones son “mentiras que dan vergüenza” y sostuvo que no es la primera vez que Washington actúa contra dirigentes cubanos.

Los asistentes también lanzaron consignas en apoyo al exgobernante, quien no acudió al evento. Algunos participantes calificaron a Castro como una figura histórica de la revolución cubana y defendieron las decisiones tomadas por el gobierno durante la década de 1990.

“Estoy respaldando las ideas de nuestro líder Raúl Castro. Es un símbolo y parte de la historia viva de Cuba”, expresó una manifestante durante la concentración.

Raúl Castro mantiene influencia política en Cuba

Aunque se retiró formalmente del poder en 2018, Raúl Castro sigue siendo una figura influyente dentro del Partido Comunista y del gobierno cubano. Expertos consideran que aún es consultado sobre decisiones importantes, aunque ya no participa en la administración diaria.

El exmandatario, de 94 años, ha mantenido un perfil discreto desde su salida del gobierno. Sus apariciones públicas son limitadas y generalmente ocurren en actos políticos relevantes, como el desfile del Día del Trabajo realizado este mes en La Habana.

Hasta ahora no existe claridad sobre cómo avanzará el proceso judicial iniciado por EUA ni sobre las posibles implicaciones diplomáticas que podría generar en la relación entre ambos países.

Comentarios