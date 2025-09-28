Cerrar X
Nuevo León

Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe

El alcalde morenista, Jesús Nava fue respaldado por el grupo guinda de Nuevo León, durante su cuarto informe de gobierno frente a la alcaldía de Santa Catarina

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, rindió su cuarto informe de gobierno este domingo, recibiendo un notorio espaldarazo del grupo político de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nuevo León.

El evento, celebrado en el palacio municipal alrededor de las 10:00 horas, congregó a una nutrida comitiva de figuras de "la 4T" estatal, destacando el apoyo de los líderes de los municipios metropolitanos.

“Logramos en cuatro años, especialmente en este, que detallamos, una prosperidad compartida en favor de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres. Hoy la transformación ya está en Santa Catarina”, dijo.

Alcaldes del área metropolitana estuvieron presentes como Manuel Guerra (García), Andrés Mijes (Escobedo), y Elva Deyanira Martínez (Zuazua). 

También acudió Antonio Martínez, Tesorero de Monterrey, en representación del alcalde Adrián de la Garza.

En representación legislativa asistieron los diputados locales Tomás Montoya, Claudia Chapa, Mario Soto y Rocío Montalvo, además de la diputada federal Olga Chávez.

En cuanto a la dirigencia y figuras clave el respaldo fue visible con la presencia de la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, el exlegislador federal Abel Guerra, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gutiérrez de la Garza. 

También asistieron consejeros del partido como Ramiro Alvarado (nacional) y José Luis Becerra (estatal).

La asistencia masiva de líderes de Morena a la presentación de resultados de Nava subraya la unidad y el apoyo que el partido brinda a su proyecto en Santa Catarina.

Durante su mensaje, Nava resaltó los bajos índices en inseguridad, así como el programa "SantaBus" el cual permite transportar a estudiantes de prepa y universidad a los centros educativos de forma totalmente gratuita, siendo el primer municipio en realizarlo.

“Seguimos con el Santa Bus con más beneficios porque la movilidad es una de nuestras prioridades, aumentaremos el número de unidades y así seguir apoyando también a la economía familiar”, dijo el edil.

El alcalde destacó las acciones de su administración enfocadas en la seguridad pública, el apoyo a las mujeres y el bienestar animal, pilares de su gestión municipal.

 

Afirmó que Santa Catarina se posiciona como "uno de los municipios más seguros de Nuevo León y de México", gracias a la implementación de una estrategia integral y el uso de tecnología avanzada como el monitoreo 24/7, cámaras PTZ y de solapa, conectado directamente al C4 municipal, complementado con chats vecinales y la instalación de torres de seguridad.

También la estrategia del refuerzo policial, la cual otorgó a la corporación más unidades y equipamiento. Además, se ha reforzado el número de policías, a quienes se les otorgó un aumento salarial y se les mantiene en constante capacitación.

En el tema de apoyos sociales, la administración municipal concentró sus esfuerzos en empoderar y proteger a las mujeres, particularmente a las jefas de familia con oportunidades laborales a través de la unidad "Chamba Móvil".

Implementó y se planea ampliar el programa “Sendero Seguro” para garantizar un tránsito más seguro en el municipio. Además, se puso en marcha el Centro Libre de Violencia.

En materia de bienestar animal, el alcalde anunció la próxima creación de un hospital municipal especializado para mascotas.


