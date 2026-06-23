Responde Samuel a juicio político en 'rebeldía' y ad cautelam

El gobernador de Nuevo León remitió un informe de 248 páginas sobre el juicio político que inició en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal

En modo “rebeldía”, bajo protesta y ad cautelam, el gobernador Samuel García remitió un informe de 248 páginas sobre el juicio político que inició en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León.

En su derecho de no estar presente en la sesión, el mandatario estatal envió un escrito horas antes de que la Comisión revisara su caso, en el que manifestó su postura sobre el proceso que inició a raíz de la solicitud que hizo Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena.

En una sesión que duró menos de 20 minutos, la Comisión Anticorrupción remitió el documento a los integrantes y se informó que este miércoles la Diputación Permanente enviará el escrito para que la Unidad de Transparencia haga una versión pública para la protección de datos personales.

En entrevista, Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, detalló que el gobernador envió el escrito en rebeldía, bajo protesta y ad cautelam; además, solicitó que se le asignara un abogado del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

“El Gobernador presenta su escrito en rebeldía, así lo señala, bajo protesta y ad cautelam por motivo de la temeraria, así lo señala el Gobernador, infundada y oscura, también así lo señala del gobernador, denuncia presentada por la ciudadana Anabel Alcocer”, mencionó.

“Solicita la designación de un abogado, defensor público, es decir, del Instituto de la Defensoría del Estado, para que lo defienda; también advierto de manera muy general el desconocimiento del gobernador en el proceso legislativo”.

Serrato informó que el viernes la Comisión Anticorrupción sesionará de nueva cuenta para iniciar con las investigaciones del caso.

“Para mí es un plazo suficiente de aquí al viernes para que todos los diputados y diputadas se informen del escrito y que continuemos precisamente con el proceso que sería iniciar con las investigaciones, diligencias”, detalló.

“Ahora sí, tanto dependencias locales, federales, o incluso, a propuesta de una servidora como presidenta de la Comisión, lo voy a poner en la mesa, se les mande a llamar a las empresas que están dentro de esta posible triangulación de recursos; es ahí donde vamos a empezar a recibir toda la información que permita continuar con un proceso de juicio político en contra de Samuel García”.

A diferencia de la primera sesión que tuvo la Comisión Anticorrupción, sí estuvieron presentes los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, y del PVEM, Claudia Chapa.

A favor de remitir el informe de García estuvieron los legisladores del PRI, PAN, y Morena, mientras que en abstención se manifestó Chapa y en contra lo hizo Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano.