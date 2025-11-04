Cerrar X
Nuevo León

Resuelve Agua y Drenaje al menos 10,000 reportes durante octubre

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó un balance positivo en la atención de reportes de fugas durante el mes de octubre

  • 04
  • Noviembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó un balance positivo en la atención de reportes de fugas durante el mes de octubre, logrando resolver 10,030 reportes de agua potable en el área metropolitana.

Cabe resaltar que el 99% de estas fugas fueron atendidas en un lapso máximo de 48 horas, un tiempo de respuesta que la dependencia califica como récord, en su esfuerzo por garantizar un servicio eficiente y reducir las pérdidas del vital líquido en la red de distribución.

Del total, en banquetas se repararon 4,920 fugas reparadas, en medidores se arreglaron 3,846 fugas y en calles solucionaron 1,264 fugas.

20251104_03_soluciona_ayd_fugas_04.png

Eduardo Ortegón Williamson, director general de AyD, resaltó el compromiso del personal operativo, cuyo esfuerzo ha sido clave para resolver las fugas en un "tiempo récord" y, con ello, "cuidar al máximo el agua disponible."

El funcionario estatal detalló la estrategia que se busca mantener:

“La estrategia es atender de forma constante las problemáticas relacionadas a fugas y problemas de alcantarillado. Confiamos en que sosteniendo este esfuerzo la ciudadanía percibirá una mejora en los niveles de atención. La intención es mantener este ritmo durante los próximos años”, señaló Ortegón Williamson.

20251104_03_soluciona_ayd_fugas_03.png

El director invitó a la ciudadanía a continuar realizando sus reportes de fugas para mantener la eficiencia en la atención. Los usuarios pueden hacerlo a través del call center 073 o mediante el Facebook Messenger oficial de Agua y Drenaje.

Finalmente, Ortegón Williamson hizo un exhorto a no confiarse y seguir promoviendo el cuidado del agua, incluso con el descenso de las temperaturas.

“Ahora que han comenzado a bajar las temperaturas es importante seguir cuidando el agua en casa y en todos lados. Es muy importante continuar con el uso y consumo responsable del agua para que alcance para todas y todos en Nuevo León los próximos años”, puntualizó.


