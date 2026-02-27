Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_8588_e56a6073f3
Nuevo León

Resuelve Comisión de Arbitraje Médico más de 2,300 casos en 2025

De todas las inconformidades recibidas durante el año anterior por tipo de institución, el 76% fueron del sector público y el 24%, del sector privado

  • 27
  • Febrero
    2026

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) de Nuevo León rindió su Informe Anual, referente a lo conseguido durante el 2025.

Al hacer su recuento, se destacó que se recibieron 2,340 casos solicitando ayuda o asesoría, y todos se concluyeron, en tanto que se recibieron 467 inconformidades médicas y de ellas se concluyeron 452, quedando pendientes solo 15.

Y en torno a  los 25 dictámenes recibidos, se concluyeron 24.

Las inconformidades recibidas por tipo de institución fueron 76% del sector público y 24% del sector privado. Y por tipo de especialidad, 85 de las solicitudes son de  medicina familiar, 65 de ortopedia y traumatología y 31 de cirugía general.

El acto fue encabezado por Rosa María Díaz López, comisionada estatal de Arbitraje Médico.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, acudieron además Javier Navarro Velasco, coordinador del gabinete del buen gobierno; y Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_28_at_12_49_09_41952c87b9
Dirigente del PAN destapa a posibles candidatos para Sta Catarina
image00001_ee66343122
Asegura Samuel que Japón tendrá 'seguridad total' en el Mundial
Alma_Rosa_Marroquin_75919c4852
Acumula Nuevo León 35 casos confirmados de sarampión
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_28_at_5_31_53_PM_1_c50b0e6464
Infonavit impulsa 84 mil viviendas en Tamaulipas
copa_mundial_iran_2026_20e46b41c5
Peligran partidos de Irán en Copa Mundial por conflicto con EUA
rsgasw_7f0509786e
Por esta razón EUA e Israel justifican los ataques hacia Irán
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×