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Deportes

Reto del Tricolor: ‘sacarle la lengua’ a la mala racha

México jamás ha ganado un partido inaugural en la fiesta futbolera, pero este jueves va por la revancha ante Sudáfrica, que abre el telón de la justa de 2026

  • 08
  • Junio
    2026

Arranca la semana de la fiesta futbolera… y el Tricolor tiene un gran reto en puerta: ganar el juego inaugural.

Y es que la Selección Mexicana de Futbol ha disputado el partido inaugural de la justa en seis ocasiones a lo largo de la historia.

De hecho, es el combinado que más veces ha jugado el partido que abre una fiesta futbolera.

Sin embargo, los aztecas no han ganado ninguno de estos seis duelos, en los cuales registran saldo de cuatro derrotas y dos empates, con tres goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de goles negativa de -12.

México jugó el primer partido en la historia de la justa; esto fue en Uruguay 1930, en el cual perdió 4-1 ante Francia.

Enseguida ligó tres tropiezos ante los anfitriones: 4-0 ante Brasil en 1950, 3-0 ante Suecia en 1958 y 3-1 ante Chile en 1962.

En México 1970, los mexicanos empataron sin goles ante la Unión Soviética, y en Sudáfrica igualaron 1-1 ante los anfitriones.

Ahora en 2026, los aztecas “levantarán el telón” de nuevo en la fiesta futbolera… y será ante Sudáfrica el jueves a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en duelo del Grupo A.

Juegos inaugurales de México en la Copa del Mundo

Justa mundialistaPartido inaugural
Uruguay 1930Francia 4-1 México*
Brasil 1950Brasil 4-0 México
Suecia 1958Suecia 3-0 México
Chile 1962Chile 3-1 México
México 1970México 0-0 Unión Soviética
Sudáfrica 2010Sudáfrica 1-1 México
México / EUA / Canadá 2026México ¿-? Sudáfrica

*Fue el primer partido en la historia de las Copas del Mundo.

Estadísticas de los juegos inaugurales que ha protagonizado México

ConceptoCantidad
Juegos6
Triunfos0
Empates2
Derrotas4
Goles a favor3
Goles en contra15
Diferencia de goles-12

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