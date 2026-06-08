Reto del Tricolor: ‘sacarle la lengua’ a la mala racha
México jamás ha ganado un partido inaugural en la fiesta futbolera, pero este jueves va por la revancha ante Sudáfrica, que abre el telón de la justa de 2026
- 08
-
Junio
2026
Arranca la semana de la fiesta futbolera… y el Tricolor tiene un gran reto en puerta: ganar el juego inaugural.
Y es que la Selección Mexicana de Futbol ha disputado el partido inaugural de la justa en seis ocasiones a lo largo de la historia.
De hecho, es el combinado que más veces ha jugado el partido que abre una fiesta futbolera.
Sin embargo, los aztecas no han ganado ninguno de estos seis duelos, en los cuales registran saldo de cuatro derrotas y dos empates, con tres goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de goles negativa de -12.
México jugó el primer partido en la historia de la justa; esto fue en Uruguay 1930, en el cual perdió 4-1 ante Francia.
Enseguida ligó tres tropiezos ante los anfitriones: 4-0 ante Brasil en 1950, 3-0 ante Suecia en 1958 y 3-1 ante Chile en 1962.
En México 1970, los mexicanos empataron sin goles ante la Unión Soviética, y en Sudáfrica igualaron 1-1 ante los anfitriones.
Ahora en 2026, los aztecas “levantarán el telón” de nuevo en la fiesta futbolera… y será ante Sudáfrica el jueves a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en duelo del Grupo A.
Juegos inaugurales de México en la Copa del Mundo
|Justa mundialista
|Partido inaugural
|Uruguay 1930
|Francia 4-1 México*
|Brasil 1950
|Brasil 4-0 México
|Suecia 1958
|Suecia 3-0 México
|Chile 1962
|Chile 3-1 México
|México 1970
|México 0-0 Unión Soviética
|Sudáfrica 2010
|Sudáfrica 1-1 México
|México / EUA / Canadá 2026
|México ¿-? Sudáfrica
*Fue el primer partido en la historia de las Copas del Mundo.
Estadísticas de los juegos inaugurales que ha protagonizado México
|Concepto
|Cantidad
|Juegos
|6
|Triunfos
|0
|Empates
|2
|Derrotas
|4
|Goles a favor
|3
|Goles en contra
|15
|Diferencia de goles
|-12
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