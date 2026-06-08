Reto del Tricolor: ‘sacarle la lengua’ a la mala racha

Arranca la semana de la fiesta futbolera… y el Tricolor tiene un gran reto en puerta: ganar el juego inaugural.

Y es que la Selección Mexicana de Futbol ha disputado el partido inaugural de la justa en seis ocasiones a lo largo de la historia.

De hecho, es el combinado que más veces ha jugado el partido que abre una fiesta futbolera.

Sin embargo, los aztecas no han ganado ninguno de estos seis duelos, en los cuales registran saldo de cuatro derrotas y dos empates, con tres goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de goles negativa de -12.

México jugó el primer partido en la historia de la justa; esto fue en Uruguay 1930, en el cual perdió 4-1 ante Francia.

Enseguida ligó tres tropiezos ante los anfitriones: 4-0 ante Brasil en 1950, 3-0 ante Suecia en 1958 y 3-1 ante Chile en 1962.

En México 1970, los mexicanos empataron sin goles ante la Unión Soviética, y en Sudáfrica igualaron 1-1 ante los anfitriones.

Ahora en 2026, los aztecas “levantarán el telón” de nuevo en la fiesta futbolera… y será ante Sudáfrica el jueves a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en duelo del Grupo A.

Juegos inaugurales de México en la Copa del Mundo

Justa mundialista Partido inaugural Uruguay 1930 Francia 4-1 México* Brasil 1950 Brasil 4-0 México Suecia 1958 Suecia 3-0 México Chile 1962 Chile 3-1 México México 1970 México 0-0 Unión Soviética Sudáfrica 2010 Sudáfrica 1-1 México México / EUA / Canadá 2026 México ¿-? Sudáfrica

*Fue el primer partido en la historia de las Copas del Mundo.

Estadísticas de los juegos inaugurales que ha protagonizado México

Concepto Cantidad Juegos 6 Triunfos 0 Empates 2 Derrotas 4 Goles a favor 3 Goles en contra 15 Diferencia de goles -12

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