Aparecen Messi, Cristiano, Mbappé y Vinícius reto mundialista

Las leyendas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior coincidieron en una misma campaña rumbo al Mundial 2026, en un video que rápidamente se volvió tendencia por reunir a cuatro de las figuras más influyentes del futbol actual en una dinámica inesperada.

¿Cómo es el anuncio que reúne a las estrellas?

El video muestra a los cuatro futbolistas sentados alrededor de una mesa redonda mientras compiten por armar una representación de la Copa del Mundo utilizando piezas de LEGO. Uno a uno intentan completar la figura, en una escena que mezcla competencia y un tono lúdico.

La dinámica avanza con cada jugador colocando piezas, en lo que parece una carrera por ver quién termina primero el trofeo más importante del futbol internacional.

El giro inesperado que sorprende en el video

Cuando todo apunta a que alguno de los jugadores se quedará con la victoria, aparece un niño con un buzo azul que cambia por completo el desenlace. Sin prisa, coloca la última pieza: una figura de sí mismo levantando la copa.

El momento rompe con la lógica de la competencia y coloca al aficionado como el verdadero protagonista del futbol, en una escena que ha sido ampliamente comentada en redes sociales.

El mensaje detrás de la campaña rumbo al 2026

El video fue acompañado por una frase: “Todos quieren una pieza #HonestamenteNoEsIA”, destacando tanto a los jugadores como al concepto creativo.

La campaña forma parte del arranque de contenidos en torno al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que ya comienza a generar conversación a nivel global.

Nuevos sets inspirados en el torneo

Como parte de este lanzamiento, se presentaron siete sets basados en el universo del futbol, incluyendo representaciones de jugadores y elementos del torneo, además de una versión del trofeo de la Copa del Mundo que ya había sido mostrada meses antes.

Sin centrarse únicamente en el producto, el video apuesta por una narrativa que conecta con la emoción del futbol y la expectativa rumbo al próximo Mundial.

Comentarios