Revelan cuáles son los municipios más violentos de Nuevo León

En tan sólo 4 de los 51 municipios de Nuevo León se concentra el 23% de homicidios, por lo que la nueva estrategia de seguridad apunta las estrategias específicas para esta zona.

Lo anterior fue dado a conocer por la Mesa de Construcción para la Paz en Nuevo León al término de la primera reunión en la que Gerardo Escamilla participa como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

En un comunicado se reiteró que esta estrategia consiste en "regionalizar" el Estado.

"El Área Metropolitana, la zona Citrícola, Norte y Noreste; en diferentes sectores para generar compromisos puntuales con cada municipio".

"Con lo anterior, se proyecta disminuir el número de homicidios en las localidades como Monterrey zona norte, Juárez, Guadalupe y García, que concentran el 23 por ciento de este delito", se informó en el comunicado.

En la reunión estuvieron presentes el general Antonio Melchor, comandante de la Séptima Zona Militar; general Juan José Montiel, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Gonzalo Sánchez, delegado estatal de la Fiscalía General de la República; Pedro Vallarta Cobo, director general del C5; y Pedro Arce Jardón, fiscal general de Justicia del Estado.

Dicho encuentro se celebró de forma presencial y no de manera virtual como se había realizado semanas atrás. Además, se dio a conocer que ya no se efectuarán las reuniones semanales de seguridad en Palacio de Gobierno que llevaba a cabo el ex secretario Gerardo Palacios Pámanes, en donde se acostumbraba que los funcionarios como el titular de seguridad y de la fiscalía ofrecían atención a los medios de comunicación para esclarecer las dudas y preguntas de la semana.

Con información de Marcial Pasarón

