Rinden minuto de silencio a Mauricio Fernández en el Congreso
Tras el fallecimiento de Mauricio Fernández, las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales rindieron un minuto de silencio en su honor
Tras el fallecimiento del alcalde con licencia de San Pedro, Mauricio Fernández, las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales rindieron un minuto de silencio en su honor.
Fue la diputada del PAN Claudia Caballero, quien representa San Pedro, la que pidió el minuto de silencio para homenajear a Mauricio Fernández.
“Antes de iniciar, les pido que hagamos un minuto de silencio para el ingeniero Mauricio Fernández”, dijo Caballero.
Fernández falleció la madrugada de este martes en su domicilio; hace una semana había solicitado licencia a su cargo como alcalde debido a que su cáncer ya se encontraba muy avanzado.
