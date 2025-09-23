Rinden guardia de honor a Mauricio en La Milarca

Funcionarios municipales y miembros del gabinete de Mauricio Fernández, encabezados por el secretario de Ayuntamiento Mauricio Farah, rindieron una guardia de honor en el museo La Milarca por el fallecimiento del histórico alcalde.

Para el homenaje, que inició a la 1:08 de tarde, se colocaron dos fotografías del ingeniero en la entrada principal del cultural inmueble.

“Ha sido una mañana muy amarga, muy larga, para todo el municipio de San Pedro y sus colaboradores”, dijo Farah, “estamos en este recinto que refleja muchísimas características de lo que era nuestro querido alcalde: generosidad, visión, amante de la cultura.

“El día de hoy nos trae aquí para rendirle nuestros respetos y nuestro cariño donde cada uno de nosotros queremos traer una rosa blanca”.

Tras guardar un minuto de silencio, -después de un breve mensaje del secretario y actual encargado del despacho municipal-, los asistentes depositaron sus flores frente a las fotografías.

“Le hemos aprendido un sin fin de cosas, no solamente es un referente político nacional, sino también un hombre que compartió una visión con todos nosotros y la tenemos muy clara, principalmente el amor a su municipio y su país.

“Ha sido una noticia muy dolorosa y estamos seguros que también para los ciudadanos de San Pedro es una pésima noticia”, lamentó Farah.

Una vez que terminaron todos los asistentes de depositar su ofrenda, ingresaron durante aproximadamente 15 minutos al museo para compartir el pésame.

Entre los funcionarios que asistieron se encuentra Luis Susarrey, secretario General; Mercedes Zorrilla, secretaria de Desarrollo Social; el ingeniero Alejandro Rodríguez, regidor; y José Luis David Kuri, secretario de Seguridad Pública.

Una vez concluido el evento luctuoso, personal municipal colocó al exterior del inmueble un buzón para que la ciudadanía escriba mensajes de apoyo a los familiares de Mauricio Fernández.

