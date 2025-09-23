Cerrar X
d72cce3e_3984_4d24_8d65_b7ccb3dc2aab_8874fc7692
Nuevo León

Rinden guardia de honor a Mauricio en La Milarca

Funcionarios municipales y miembros del gabinete de Mauricio Fernández, rindieron una guardia de honor en el museo La Milarca

  • 23
  • Septiembre
    2025

Funcionarios municipales y miembros del gabinete de Mauricio Fernández, encabezados por el secretario de Ayuntamiento Mauricio Farah, rindieron una guardia de honor en el museo La Milarca por el fallecimiento del histórico alcalde.

Para el homenaje, que inició a la 1:08 de tarde, se colocaron dos fotografías del ingeniero en la entrada principal del cultural inmueble.

“Ha sido una mañana muy amarga, muy larga, para todo el municipio de San Pedro y sus colaboradores”, dijo Farah, “estamos en este recinto que refleja muchísimas características de lo que era nuestro querido alcalde: generosidad, visión, amante de la cultura.

8373f371-d61e-4429-85cb-f9a2d3dbf345.jfif

“El día de hoy nos trae aquí para rendirle nuestros respetos y nuestro cariño donde cada uno de nosotros queremos traer una rosa blanca”.

Tras guardar un minuto de silencio, -después de un breve mensaje del secretario y actual encargado del despacho municipal-, los asistentes depositaron sus flores frente a las fotografías.

“Le hemos aprendido un sin fin de cosas, no solamente es un referente político nacional, sino también un hombre que compartió una visión con todos nosotros y la tenemos muy clara, principalmente el amor a su municipio y su país.

18e1aa4c-c03e-4fa7-8cf0-d8214346b583.jfif

“Ha sido una noticia muy dolorosa y estamos seguros que también para los ciudadanos de San Pedro es una pésima noticia”, lamentó Farah.

Una vez que terminaron todos los asistentes de depositar su ofrenda, ingresaron durante aproximadamente 15 minutos al museo para compartir el pésame.

Entre los funcionarios que asistieron se encuentra Luis Susarrey, secretario General; Mercedes Zorrilla, secretaria de Desarrollo Social; el ingeniero Alejandro Rodríguez, regidor; y José Luis David Kuri, secretario de Seguridad Pública.

Una vez concluido el evento luctuoso, personal municipal colocó al exterior del inmueble un buzón para que la ciudadanía escriba mensajes de apoyo a los familiares de Mauricio Fernández.

fa8eec0e-5750-4cc2-9c0e-a4054ff88ba4.jfif

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_44_26_PM_dd17b6873b
Honrará San Pedro a Mauricio Fernández con guardia de honor
Whats_App_Image_2025_09_23_at_4_59_35_PM_398d851065
'Seguiremos con la visión de Mauricio' asegura Mauricio Farah
89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_23_at_2_32_47_PM_4759fc3f51
Sonreír y equivocarse: las claves del éxito de Carles Tejedor
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×