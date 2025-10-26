Cerrar X
Nuevo León

Rinden homenaje a Mauricio Fernández en Museo de Historia

El Museo de Historia Mexicana celebra el Día de Muertos con una ofrenda para Mauricio Fernández, exalcalde y promotor cultural de Nuevo León

  • 26
  • Octubre
    2025

Entre catrinas y flores de cempasúchil, el Museo de Historia Mexicana celebró una ofrenda previa al Día de Muertos en honor a Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro y promotor de la cultura en Nuevo León.

El recinto recordó al ingeniero como uno de los impulsores más entusiastas del museo y del patrimonio del norte del país. Fernández Garza formó parte del Patronato Consultivo en los años noventa y donó piezas de gran valor histórico, desde fósiles hasta espadas antiguas.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 6.23.02 PM.jpeg

Su pasión por la historia y la conservación lo llevó a impulsar proyectos como la exposición “Fuimos mar, Vallecillo Cretácico, Nuevo León” y el Museo La Milarca, reflejo de su visión de integrar arte, ciencia e historia.

La tarde de este domingo la explanada del museo luce repleta de personas esperando disfrutar del concurso de catrinas y música tradicional.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 6.23.01 PM.jpeg


