Sale caravana japonesa rumbo al Estadio Monterrey

Aunque estaba pronosticada lluvia para esta tarde, no se ha presentado hasta el momento, lo que ha facilitado el traslado de la afición

A unos minutos de que abra las puertas al público el Estadio Monterrey, una caravana de japoneses salió del Parque del Agua rumbo al recinto deportivo.

Los aficionados nipones avanzaron por la acera de la Avenida Eloy Cavazos de poniente a oriente y luego ingresaron a la Avenida Pablo Livas.

Durante el traslado, automovilistas que circulaban por la Avenida Eloy Cavazos sonaron sus claxon en señal de apoyo a los japoneses.

Instalan filtro de seguridad antes del ingreso al estadio

A diferencia del primer partido en Monterrey, antes de llegar al estadio, Fuerza Civil colocó un filtro de seguridad a la altura del Tecnológico Nacional de México para solicitar a los aficionados su boleto o acreditación requerida para entrar al Estadio.

En la ocasión pasada, personas que no traían boleto pudieron llegar hasta frente al estadio.

Este nuevo filtro genera filas desde el instituto hasta la altura del Parque La Pastora.

Aunque estaba pronosticada lluvia para esta tarde, no se ha presentado hasta el momento, lo que ha facilitado el traslado de la afición.