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Deportes

Victor Wembanyama sale lesionado tras caer de cara vs Portland

Los Spurs anunciaron que Wembanyama estaba en el protocolo de conmoción cerebral, por lo que se perdió todo el encuentro y podría ser baja para algunos más

  • 21
  • Abril
    2026

El martes por la noche, durante el partido de Playoffs contra Portland, la estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, se cayó de cara en el segundo cuarto y salió del juego para que le hicieran una evaluación por posible conmoción cerebral.

Los Spurs anunciaron que Wembanyama estaba en el protocolo de conmoción cerebral y que no regresaría para el resto del compromiso, con posibilidad de perderse algunos juegos.

Prenden velitas

Si Wembanyama pasa mucho tiempo fuera, sería un golpe muy duro para San Antonio, que terminó con el segundo mejor registro de la liga detrás solo del versátil pívot francés de 7 pies y 4 pulgadas.

Wembanyama giró alrededor del base de los Trail Blazers en la pintura y recibió falta de Jrue Holiday. No pudo amortiguar la caída y se golpeó la mandíbula en la cancha con 8:57 restantes del segundo cuarto.

Wembanyama estuvo en la pista unos 30 segundos antes de caminar lentamente hasta quedar sentado durante cerca de un minuto y conversar con su compañero Stephon Castle.

El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, pidió tiempo muerto para echarle un vistazo a Wembanyama, que en cuanto se puso de pie salió corriendo por el túnel.

Buscan hacer historia

Por primera vez desde 2019, San Antonio está en los Playoffs y venció a Portland en el Juego 1 de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Wembanyama fue designado el lunes como el Jugador Defensivo del Año de la NBA, logrando el galardón por unanimidad.


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