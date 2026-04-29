Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_29_at_1_03_09_AM_2d4477c5bc
Deportes

Sale del Club de Futbol Monterrey… ¡Su hombre gol!

Sergio Canales le dijo adiós a los Rayados, club en el cual anotó 46 goles en juegos oficiales, cifra a la cual no se acerca algún otro elemento de la plantilla

  • 29
  • Abril
    2026

Luego de finalizar su contrato de tres años, el mediocampista español Sergio Canales se despidió este martes del Club de Futbol Monterrey… que, tras la salida del famoso “Mago”, debe ir en busca de un artillero.

Y es que el playera 10 marcó 46 goles en duelos oficiales con Rayados, cifra que lo convirtió en el “hombre gol” de La Pandilla.

El conteo de sus dianas se realiza del pasado martes 8 de agosto de 2023 al momento, ya que es el tiempo en el que el ibérico militó en el cuadro albiazul.

Al tomar en cuenta esta era de canales, el elemento que le sigue con más tantos es el argentino Lucas Ocampos… ¡Pero con solamente nueve “pepinillos”!

Atrás viene Jesús Manuel Corona también con nueve goles, Óliver Torres con ocho, Roberto de la Rosa con siete e Iker Fimbres con seis.

Ellos son los máximos anotadores en el conjunto de la Sultana del Norte actualmente, pero con cifras que dejan en claro que falta poder en el ataque.

El playera “10” confirmó ser el máximo romperredes de los blanquiazules, al considerar los tantos marcados en competencias oficiales, como Liga MX (fase regular y Liguilla), Mundial de Clubes, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

El elemento ibérico debutó con la oncena del Cerro de La Silla el martes 8 de agosto de 2023, en el duelo en el cual Rayados eliminó a Tigres en octavos de final de la Leagues Cup 2023 tras ganar 1-0… con gol de penalti de Sergio Canales al minuto 90’+7.  

Jugadores de Rayados con más goles anotados en duelos oficiales en la era Canales

  1. Sergio Canales: 46 goles
  2. Lucas Ocampos: 9 goles
  3. Jesús Manuel Corona: 9 goles
  4. Óliver Torres: 8 goles
  5. Roberto de la Rosa: 7 goles
  6. Iker Fimbres: 6 goles

Así desglosa Canales sus 46 tantos con el Monterrey

  • Liga MX Fase Regular: 36 goles
  • Liga MX Liguilla: 5 goles
  • Leagues Cup: 4 goles
  • Concachampions: 1 gol
  • Mundial de Clubes: 0 goles
  • TOTAL: 46 goles

El conteo se realiza del pasado martes 8 de agosto de 2023 al momento, ya que es el tiempo en el que Sergio Canales jugó con Rayados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Fqu_V1_DXEAAQ_FU_9b0eb2b67e
¿Faltó alguno? Ellos fueron los mejores jugadores de Rayados
Piojo_Herrera_e58334d0e3
¡Ya es 'potro'! Atlante confirma a Miguel Herrera como DT
cinta_policia_1_6e249aa93b
Asalto a alumno desata alerta en preparatoria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Andres_Mijes_1a7c27609e
Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×