Sale del Club de Futbol Monterrey… ¡Su hombre gol!

Luego de finalizar su contrato de tres años, el mediocampista español Sergio Canales se despidió este martes del Club de Futbol Monterrey… que, tras la salida del famoso “Mago”, debe ir en busca de un artillero.

Y es que el playera 10 marcó 46 goles en duelos oficiales con Rayados, cifra que lo convirtió en el “hombre gol” de La Pandilla.

El conteo de sus dianas se realiza del pasado martes 8 de agosto de 2023 al momento, ya que es el tiempo en el que el ibérico militó en el cuadro albiazul.

Al tomar en cuenta esta era de canales, el elemento que le sigue con más tantos es el argentino Lucas Ocampos… ¡Pero con solamente nueve “pepinillos”!

Atrás viene Jesús Manuel Corona también con nueve goles, Óliver Torres con ocho, Roberto de la Rosa con siete e Iker Fimbres con seis.

Ellos son los máximos anotadores en el conjunto de la Sultana del Norte actualmente, pero con cifras que dejan en claro que falta poder en el ataque.

El playera “10” confirmó ser el máximo romperredes de los blanquiazules, al considerar los tantos marcados en competencias oficiales, como Liga MX (fase regular y Liguilla), Mundial de Clubes, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

El elemento ibérico debutó con la oncena del Cerro de La Silla el martes 8 de agosto de 2023, en el duelo en el cual Rayados eliminó a Tigres en octavos de final de la Leagues Cup 2023 tras ganar 1-0… con gol de penalti de Sergio Canales al minuto 90’+7.

Jugadores de Rayados con más goles anotados en duelos oficiales en la era Canales

Sergio Canales: 46 goles Lucas Ocampos: 9 goles Jesús Manuel Corona: 9 goles Óliver Torres: 8 goles Roberto de la Rosa: 7 goles Iker Fimbres: 6 goles

Así desglosa Canales sus 46 tantos con el Monterrey

Liga MX Fase Regular: 36 goles

Liga MX Liguilla: 5 goles

Leagues Cup: 4 goles

Concachampions: 1 gol

Mundial de Clubes: 0 goles

TOTAL: 46 goles

El conteo se realiza del pasado martes 8 de agosto de 2023 al momento, ya que es el tiempo en el que Sergio Canales jugó con Rayados.

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