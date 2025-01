Samuel envía a Congreso veto a alza catastral en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció este miércoles que envió al Congreso el veto al incremento catastral propuesto por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, argumentando que afectaría a familias en colonias vulnerables.

A través de sus redes sociales, García destacó que la medida fue tomada tras detectar que las actualizaciones catastrales, aprobadas por el Congreso en noviembre pasado, impactarían de manera desproporcionada en zonas de bajos ingresos como Los Nogales y el norte de Monterrey, con aumentos de hasta un 1500%.

“Estos últimos días hemos estado analizando el tema del aumento del predial que propuso el alcalde Adrián de la Garza a dicho municipio, en un inicio los medios denotaban que el aumento oscilaba alrededor del 30 por ciento, desde ahí a mí se me hizo algo excesivo sobre todo por la situación económica que está pasando el país y Nuevo León no es la expulsión por eso nosotros en el paquete fiscal, no propusimos aumentar ni crear ningún impuesto”, manifestó.

“En 2024, en Los Nogales, pagaron 150 pesos de predial. Este año iba a subir a 3000 pesos. No puedo permitir eso, menos en medio de la situación económica actual”, explicó el mandatario estatal. También señaló incrementos significativos en zonas residenciales, donde el predial pasaría de 10,000 a hasta 20,000 pesos.

“Yo no puedo permitir como Gobernador que suba al doble o triple el predial, y menos en este 2025 que, con todo el tema Federal y de Trump en Estados Unidos, pinta para hacer un año complicado, por eso me veo obligado de manera muy responsable a vetarlo”, declaró.

Este miércoles y después de semanas que el Congreso aprobó el aumento propuesto por el municipio, el mandatario estatal firmó el veto y lo remitió al Legislativo.

“Ahora (la propuesta del veto) se va el Congreso", informó.

“Espero que los diputados escuchen a la gente y no permitan este abuso”, afirmó, tras mencionar que "no es justo y es excesivo".

“Además, realicé las encuestas y en mis redes llegó hasta un 90% de que lo rechazará, y por todas estas razones es que en este momento se envía el veto del aumento del predial, buenos días", comentó.

“Solamente se recauda el 50% del potencial, es decir, este cobro iba a ser sobre los mismos, es un pésimo cobro el que tienen y yo no iba a permitir que a los mismos se les cobrara el doble o el triple”, finalizó.

