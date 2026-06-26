Samuel García anuncia suspensión de clases para próximo lunes

García Sepúlveda también hizo un llamado a la iniciativa privada para que sus empleados realicen home office durante la jornada del próximo lunes

Ante el próximo partido de la justa mundialista que se disputará en la ciudad de Monterrey, el Gobierno de Nuevo León anunció este viernes la suspensión de clases para el próximo lunes 29 de junio.

Con el objetivo de facilitar la movilidad urbana, el gobernador Samuel García anunció que se declaró día escolar inhábil debido a que se esperan alrededor de 15 mil turistas holandeses y miles de marroquíes en el que será el último duelo del torneo a disputarse en la entidad.

“Hemos decidido que el lunes sea feriado. Vamos a publicar en el Periódico oficial del Estado que las escuelas públicas, privadas de todos los niveles no haya clases. También vamos a hacer lo propio en el Gobierno, actividades esenciales como la seguridad, protección civil, por supuesto, van a trabajar”, subrayó el mandatario estatal.

El asueto aplicará para todas las escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior.

Asimismo, las dependencias del Gobierno del Estado suspenderán actividades a partir de la hora de comida, con excepción de las áreas de seguridad y Protección Civil, que continuarán operando de manera habitual.

Llama a iniciativa privada a realizar labores en home office

García Sepúlveda también hizo un llamado a la iniciativa privada para que aquellas labores que así lo permitan, realicen sus tareas en modalidad home office.

“Conmino al sector privado a que en la medida de lo posible me ayuden con esquemas híbridos de home office o a dar la tarde, pasar los juegos, eso está en su cancha, ustedes deciden”, puntualizó García Sepúlveda.

De esta manera, Nuevo León se suma a las medidas que se aplicaron en otras ciudades sede de la justa mundialista.

- Con información de Julieta Guevara -