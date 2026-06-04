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Nuevo León

Samuel García anuncia lanzamiento de hit para Mundial Más Norteño

Durante su video destacó que se encuentra entusiasmado por revelar este videoclip, el cual se revelará a las 20:00 horas

  • 04
  • Junio
    2026

A días de comenzar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el gobernador Samuel García anunció que este jueves se lanzará el videoclip del "Mundial Más Norteño".

A través de redes sociales, el mandatario estatal anunció que este "hit" será lanzado a las 20:00 horas a una semana de que comience el Mundial 2026.

"El día de hoy es el estreno del videoclip del 'Mundial Más Norteño', hoy a las ocho de la noche estén pendientes".

Durante su video destacó que se encuentra entusiasmado por revelar este videoclip. Reveló que, aunque se encuentra en Ciudad de México, más tarde se trasladará a Nuevo León para el último partido amistoso de la Selección Mexicana.

"Yo ando aquí en la Ciudad de México, pero después de comida me voy a Nuevo León para ponerme botas sombrero, prender el carbón porque juega México-Serbia. Estamos a una semana de que empiece el Mundial".

Esto sucede días después de recibir a la Selección de Japón, quienes llevarán a cabo el partido #1000 de la historia de la FIFA frente a Túnez.

Da Samuel García una bienvenida norteña a la Selección de Japón

A solo nueve días de que ruede el balón, el ambiente mundialista se encendió por completo en Nuevo León.

El gobernador del estado, Samuel García, encabezó el comité de recepción para dar la bienvenida oficial a la Selección Nacional de Japón al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Aquí te presentamos la nota completa: Da Samuel García una bienvenida norteña a la Selección de Japón


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