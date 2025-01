Samuel García apoya a Alejandra Morales tras vinculación

Luego de que vincularan a proceso por violencia política de género a la excandidata a la alcaldía de San Nicolás por Movimiento Ciudadano, Alejandra Morales, el gobernador Samuel García externó todo su apoyo a la emecista.

A través de sus historias de Instagram, el gobernador publicó imágenes y videos en apoyo a Morales, quien señaló que dicho proceso es una persecución política por parte del PRI y el PAN.

“Ale, cuenta con nosotros. Me da mucha rabia, sobre todo por tu situación, que sé que estás ahorita en un embarazo y que jueguen de esta manera tan ruin, no solo la Fiscalía del PRIAN, sino también los jueces del PRIAN que se prestan a vincular a proceso por un dicho; es lo que me tiene muy molesto".

“Vamos a defenderte, vamos a ayudarte, vamos a presentar amparos para todos aquellos a los que han sido perseguidos políticamente, no vamos a dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial los afecten y no me queda más que decirte que sigas trabajando y que cuentas con nosotros”, dijo Samuel García.

El miércoles, la excandidata a la alcaldía de San Nicolás, Ale Morales, fue vinculada a proceso por violencia política de género que fue denunciada por la actual diputada federal del PAN, Lilia Olivares.

Ante esto, Movimiento Ciudadano aseguró que es persecución política; sin embargo, Olivares aseguró que solo es parte del proceso.

“No es una persecución política ni mucho menos. Es solamente responsable de sus actos. Es todo lo que estamos haciendo.

“No puede quedar impune porque soy diputada o porque tengo alguna aspiración política y demás. Nadie puede quedar impune”, dijo Olivares.

