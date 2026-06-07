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Nuevo León

Samuel García encabeza la Mega Cabalgata Norteña 2026

El gobernador de Nuevo León participó junto a Mariana Rodríguez en el tradicional recorrido realizado en el Parque Fundidora

  • 07
  • Junio
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó este domingo la Mega Cabalgata Norteña 2026, acompañado por Mariana Rodríguez.

El mandatario estatal dio inicio al recorrido en punto de las 10:00 horas desde las instalaciones del Parque Fundidora, el contingente recorrió el primer cuadro de Monterrey.

Decenas de jinetes y familias se sumaron a la actividad, que reunió a participantes provenientes de distintos municipios del estado.

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Vestido con sombrero y botas, Samuel García compartió en sus redes sociales diversas imágenes y videos del evento, donde aparece montando a caballo junto a otros asistentes.

Las publicaciones mostraron largas filas de cabalgantes recorriendo los espacios del parque, en un ambiente familiar y festivo que destacó las tradiciones norteñas de Nuevo León.

La denominada “Mega Cabalgata Norteña 2026” formó parte de las actividades y festividades de cara a la Copa del Mundo.

Nota en desarrollo...

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