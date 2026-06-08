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Nuevo León

Supervisa gobernador puentes Nuevo y La Virgen en Santa Catarina

Posteriormente, Samuel García, revisó los trabajos del Parque Lineal en la parte baja de la línea 4 del Metro, denominadoo corredor FIFA.

  • 08
  • Junio
    2026

El Gobernador del Estado, Samuel García, supervisó este lunes las obras de construcción de los puentes peatonales Nuevo y La Virgen en el Río Santa Catarina, y que conectarán con las estaciones Rise e ISSSTE Obispado de la línea 4 del Metro.   

El Puente Nuevo conectará con la Estación Rise, la más alta de Latinoamérica; en tanto el Puente La Virgen enlazará a los usuarios del Metro con la Estación ISSSTE Obispado.   

“En Nuevo León estamos haciendo historia en obra pública y legado. Aquí estamos en Constitución en la avenida más importante del Estado, aquí se está construyendo la Torre Rise la más larga de toda América Latina

“Hoy les muestro el Puente La Virgen, es un puente de primer mundo, no toca el Río, es decir es de Constitución a Morones, 150 metros de largo va a tener una altura de 60 metros, imagínense el monorriel es de 12 metros y esto va a conectar toda la parte de Morones, el Centro México, Convex, el edificio de Fuerza Civil, la Independencia con Constitución para que la gente pueda llegar al Metro caminando”, agregó.  

02 SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DE LOS PUENTES NUEVO Y LA VIRGEN EN RÍO SANTA CATARINA.JPG

Posteriormente, el mandatario estatal supervisó los trabajos del Parque Lineal denominado Corredor FIFA en la parte baja de la línea 4 del Metro.   

“Y justo en este Parque Lineal, 7 kilómetros, desde Fundidora hasta la Torre Rise. Acuérdense que vamos a juntar toda la ciudad, vas a poder caminar desde el Estadio, Parque del Agua Corredor Zaragoza en Guadalupe, Parque España, Fundidora, Río Santa Lucía, Macroplaza y 7 kilómetros de corredor Constitución y Morones, que se van a conectar con el Puente Nuevo y el Puente La Virgen”, expresó.  

01 SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DE LOS PUENTES NUEVO Y LA VIRGEN EN RÍO SANTA CATARINA.JPG


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