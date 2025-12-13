Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
large_image00003_1dfcd96c96_f60365f7ba
Nuevo León

Samuel García inaugura nueva cancha en primaria de Monterrey

Tras el acto protocolario, el gobernador del Estado convivió con los alumnos y autoridades educativas en una cascarita de futbol

  • 13
  • Diciembre
    2025

El gobernador Samuel García encabezó la entrega de una nueva cancha deportiva en la Escuela Primaria “Profr. Jesús Morales Garza”, ubicada en la colonia Burócratas del Estado en el municipio de Monterrey, como parte de la estrategia estatal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Durante el evento, el mandatario destacó que se trata de la cancha número 372 inaugurada en Nuevo León y señaló que esta infraestructura beneficiará a 340 alumnos de jornada ampliada, al fortalecer la educación física, la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes.

Tras el acto protocolario, Samuel García convivió con los alumnos y autoridades educativas en una cascarita de futbol, cerrando la jornada en un ambiente festivo y de cercanía con la comunidad escolar.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

02_FESTEJAN_CON_POSADA_NAVIDE_A_A_FAMILIAS_DE_POLIC_AS_ec6b18fc3e
Samuel García convive con familias de policías en posada
nacional_reunion_gobernadores_af04e4ce97
Federación y gobernadores aprueban el Acuerdo contra la Extorsión
presidenta_junto_con_samuel_92c2b48c13
Refuerza Samuel García alianza federal en seguridad de NL
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×