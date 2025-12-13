Samuel García inaugura nueva cancha en primaria de Monterrey

El gobernador Samuel García encabezó la entrega de una nueva cancha deportiva en la Escuela Primaria “Profr. Jesús Morales Garza”, ubicada en la colonia Burócratas del Estado en el municipio de Monterrey, como parte de la estrategia estatal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Durante el evento, el mandatario destacó que se trata de la cancha número 372 inaugurada en Nuevo León y señaló que esta infraestructura beneficiará a 340 alumnos de jornada ampliada, al fortalecer la educación física, la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes.

Tras el acto protocolario, Samuel García convivió con los alumnos y autoridades educativas en una cascarita de futbol, cerrando la jornada en un ambiente festivo y de cercanía con la comunidad escolar.

