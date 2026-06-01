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Nuevo León

Inaugura Samuel García cancha 550 en primaria de Guadalupe

El gobernador destacó que la meta original fue superada y aseguró que el proyecto continuará llegando a más planteles educativos.

  • 01
  • Junio
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró este lunes la cancha número 550 rumbo a la copa mundial, en un evento realizado en la Escuela Primaria General Felipe Ángeles, en el municipio de Guadalupe.

Acompañado por el alcalde Héctor García y autoridades educativas, el mandatario estatal encabezó la entrega del nuevo espacio deportivo, el cual forma parte del programa de infraestructura para fomentar la activación física y el deporte entre niñas, niños y jóvenes.

Durante su intervención, el edil guadalupense reconoció el apoyo del Gobierno estatal para fortalecer los espacios deportivos en el municipio.

“Esta es la cancha 550, de las cuales 65 las hiciste en Guadalupe y por ello nuestro reconocimiento”, expresó Héctor García. 

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Por su parte, Samuel García destacó que la meta original fue superada y aseguró que el proyecto continuará llegando a más planteles educativos.

“Estamos cumpliendo un sueño. Nadie nos creyó cuando dijimos que íbamos a construir 500 canchas y en Nuevo León ya llevamos 550; nos faltó zacate”, comentó. 

El gobernador añadió que seguirán impulsando este tipo de obras en las escuelas del estado.

“Seguiremos construyendo. Toda escuela que tenga espacio y quiera cancha, vamos a construirle, independientemente de que ya hayamos llegado a la meta”, afirmó.

También hizo referencia a la cercanía de la justa mundialista de futbol y señaló que faltan apenas 10 días para el arranque del torneo.

“Va a ser nada más y nada menos que en Guadalupe downtown. Vamos a tener un playoff, pero muy probablemente va a venir Holanda y el otro equipo puede ser Marruecos”, comentó.

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La ceremonia concluyó con una cascarita en la nueva cancha, donde participaron alumnos de la primaria junto a exjugadores del equipo varonil de Tigres UANL, quienes convivieron con los estudiantes y celebraron la apertura del espacio deportivo.


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