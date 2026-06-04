Inaugura Samuel García vuelo directo Monterrey-Nueva York (JFK)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la ceremonia de inauguración de la nueva ruta directa Monterrey–Nueva York (JFK), operada por la aerolínea Viva Aerobus.

Esta conexión busca fortalecer el vínculo de la entidad con uno de los principales centros financieros, turísticos y culturales del mundo.

Durante su mensaje en el evento en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el mandatario estatal destacó que este nuevo vuelo es reflejo del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la confianza que las empresas nacionales e internacionales mantienen en Nuevo León.

"Estamos seguros de que va a ser un éxito el vuelo a Nueva York”, señaló el gobernador.

"Nuevo León ya está listo, la verdad, tanto OMA, Viva Aerobus y el estado han sido claves en conectividad. El estado es ya un hub natural aeroportuario; tan solo Viva llega a 50 destinos, 11 internacionales, y este de Nueva York es clave por la conectividad que tiene por ser uno de los aeropuertos más importantes (el JFK)”.

La nueva ruta hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) operará cinco veces por semana, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, consolidando a la entidad como una puerta de entrada para los negocios, el turismo y la inversión internacional, señalaron autoridades estatales.

Con esta incorporación, indicaron que Viva fortalece su presencia en Nuevo León, donde actualmente opera más de 50 rutas directas nacionales e internacionales desde la capital regia hacia destinos estratégicos de México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.

Al evento asistieron Abelardo Muñoz, Director de Tráfico de OMA Aeropuertos; Jesús Horacio González, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva; y Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo de Nuevo León.

Al concluir el acto protocolario, los funcionarios y representantes empresariales realizaron el tradicional corte de listón y la fotografía oficial.

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