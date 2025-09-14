Cerrar X
e5597c9f_e70e_412d_9b0c_c77f20edf77e_5df2d51da8
Nuevo León

Samuel García recorre las presas de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García recorrió las presas del estado tras las lluvias que se han presentado durante las últimas semanas en la entidad

  • 14
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García recorrió las presas del estado tras las lluvias que se han presentado durante las últimas semanas en la entidad. 

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes desde arriba de un helicóptero en donde presumió los cuerpos de agua casi al borde de su capacidad. 

En el recorrido se observa tanto la Presa La Boca, como la presa El Cuchillo y también la Presa Libertad, nombrada por el gobernador “Presa León”. 

De este último embalse, el gobernador destacó que su cortina es la más grande de toda América y que gracias a las lluvias que se han presentado, su almacenamiento ha ido subiendo. 

“Ante ustedes, la cortina más larga de toda América: La Nueva Presa León”, escribió en su Facebook Samuel García. 

Además, también anunció que estaban bombardeando algunas nubes para incentivar la lluvia en las zonas de las presas. 

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la presa La Boca ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, está en un 102.66% de llenado. 

Por otra parte, la presa Cerro Prieto está en un 91.67% de su capacidad y El Cuchillo está en un 73.73% de llenado. 

De la Presa Libertad, debido a que aún no termina por completo su construcción, la Conagua no tiene registros de en qué porcentaje de llenado se encuentra actualmente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2e541689_4264_407b_94cd_3338ad0d6aed_16c0990aa7
Lluvias provocan calles anegadas y árboles caídos en Tamaulipas
AP_25258521354531_094ed79487
Trump propone eliminar los informes financieros trimestrales
caida_barda_saltillo_6fb1719b13
Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5b74909128
Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×