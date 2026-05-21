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Nuevo León

Anuncia Samuel García inversión de Naturgy por $5,500 millones

El anuncio fue realizado en Madrid por el gobernador de Nuevo León, quien destacó la relevancia de la compañía para el crecimiento industrial del estado

  • 21
  • Mayo
    2026

Desde Madrid, España, el gobernador Samuel García anunció una inversión de $5,500 millones de pesos por parte de Naturgy para fortalecer la infraestructura energética de Nuevo León rumbo a 2030.

El mandatario estatal sostuvo una reunión con Francisco Reynés Massanet, presidente del Grupo Naturgy, durante el arranque de su gira de trabajo por España, donde se revisaron proyectos de expansión y modernización energética para la entidad.

La inversión busca fortalecer el crecimiento industrial

Samuel García explicó que los recursos serán destinados a la ampliación de infraestructura estratégica ante el crecimiento manufacturero y la llegada de nuevas inversiones extranjeras impulsadas por el fenómeno del nearshoring.

“Platicamos de los planes a futuro y vimos lo que se ha hecho en estos 30 años, que vienen 5 mil millones de pesos para invertirse de aquí a 2030, crecimiento en municipios periféricos, renovación de la red y 11 estaciones de gas natural para los camiones”, señaló.

El mandatario destacó que parte de la inversión permitirá impulsar proyectos de movilidad sustentable, incluyendo el abastecimiento para las nuevas unidades de transporte público de bajas emisiones adquiridas recientemente por el estado.

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Naturgy refuerza presencia estratégica en Nuevo León

Cabe señalar que dicha compañía española mantiene operaciones clave en Nuevo León desde hace más de tres décadas y actualmente es uno de los principales distribuidores y comercializadores de gas natural para la industria y el sector residencial.

De acuerdo con cifras presentadas durante la reunión, Naturgy cuenta en la entidad con más de 11,000 kilómetros de infraestructura de gas natural y supera el millón de usuarios.

Además, la empresa ha fortalecido recientemente su presencia con inversiones en municipios como Pesquería, uno de los principales polos industriales del estado.

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Nearshoring impulsa demanda energética

La administración estatal destacó que la expansión de Naturgy ocurre en un momento de alta demanda energética derivada de la llegada de nuevas empresas manufactureras a Nuevo León.

El crecimiento industrial de la entidad ha convertido a la disponibilidad de energía y gas natural en un factor clave para mantener la competitividad frente a otros mercados de América del Norte.

En ese contexto, García subrayó que la participación de Naturgy resulta fundamental para garantizar seguridad energética, desarrollo industrial y sostenibilidad.

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Por otra parte, Naturgy tiene presencia en al menos 20 países, sin embargo México representa actualmente su segundo mercado más importante después de España.

Dentro del país, Nuevo León concentra una parte importante de las operaciones de la compañía, particularmente por el dinamismo industrial de la región y el crecimiento constante de la demanda energética.


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