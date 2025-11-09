Samuel García reúne a líderes y empresarios en su informe

El gobernador Samuel García Sepúlveda mostró fuerza política y capacidad de convocatoria durante su Cuarto Informe de Gobierno, al reunir en un mismo recinto a figuras de distintos partidos, empresarios, exmandatarios y representantes del ámbito eclesiástico y federal.

Entre los asistentes destacaron reconocidos empresarios del estado; el arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera; César Yáñez, subsecretario de la Secretaria de Gobernación en representación de la Presidencia de la República.

Del ámbito local, asistieron los alcaldes Héctor García (Guadalupe), Raúl Cantú (Salinas Victoria), Andrés Mijes (Escobedo) y César Garza Villarreal, en representación del Ayuntamiento de Monterrey.

También destacaron Clara Luz Flores en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, Pablo Chávez delegado de Semarnat, así como decenas de diputados de las distintas bancadas.

Del poder legislativo específicamente los Senadores también acudieron Luis Donaldo Colosio, Clemente Castañeda, Judith Diaz, Alberto Anaya, Daniel Barreda, Manuel Velasco, entre otros.

Del partido naranja el coordinador nacional de Movimiento Naranja, Jorge Álvarez Máynez y el exgobernador de Veracruz Dante Delgado.

Homólogos de otros estados también se dieron cita este domingo, como Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí y Pablo Lemus de Jalisco.

Del estado de este último del Grupo Guadalajara de Movimiento ciudadano se hicieron presentes Vero delgadillo y Gérardo Quirino de Tlajomulco.

Asimismo, exgobernadores de Nuevo León respaldaron al emecista, se trata del priista Sócrates Rizzo quien gobernó de 1991 a 1996, el panista Benjamín Clariond con una administración de 1996 a 1997 y José Natividad González Parás que ocupo el puesto de 2003 a 2009.

De igual manera acudieron los rectores de las principales universidades del estado, Santos Guzmán de la UANL, Ángel Casán de la U-ERRE y Mario Adrián Flores del Tec de Monterrey.

En una de sus primeras intervenciones , Samuel García destacó los avances en seguridad pública, al señalar que en cuatro años se consolidó la Nueva Fuerza Civil, en la que se han invertido 30 mil millones de pesos, y que calificó como “la mejor policía del país”.

Con información de Victor Amaro.

