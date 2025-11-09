Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T131418_883_a075f402ce
Nuevo León

Samuel García reúne a líderes y empresarios en su informe

El gobernador Samuel García mostró fuerza política al congregar a empresarios, alcaldes y representantes federales en su Cuarto Informe de Gobierno

  • 09
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda mostró fuerza política y capacidad de convocatoria durante su Cuarto Informe de Gobierno, al reunir en un mismo recinto a figuras de distintos partidos, empresarios, exmandatarios y representantes del ámbito eclesiástico y federal.

Entre los asistentes destacaron reconocidos empresarios del estado; el arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera; César Yáñez, subsecretario de la Secretaria de Gobernación en representación de la Presidencia de la República. 

Del ámbito local, asistieron los alcaldes Héctor García (Guadalupe), Raúl Cantú (Salinas Victoria), Andrés Mijes (Escobedo) y César Garza Villarreal, en representación del Ayuntamiento de Monterrey. 

También destacaron Clara Luz Flores en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, Pablo Chávez delegado de Semarnat, así como decenas de diputados de las distintas bancadas.

f3aeee2f-96bf-4a98-ad0b-438fe6ea3745.jfif

Del poder legislativo específicamente los Senadores también acudieron Luis Donaldo Colosio, Clemente Castañeda, Judith Diaz, Alberto Anaya, Daniel Barreda, Manuel Velasco, entre otros.

Del partido naranja el coordinador nacional de Movimiento Naranja, Jorge Álvarez Máynez y el exgobernador de Veracruz Dante Delgado.

Homólogos de otros estados también se dieron cita este domingo, como Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí y Pablo Lemus de Jalisco.

Del estado de este último del Grupo Guadalajara de Movimiento ciudadano se hicieron presentes Vero delgadillo y Gérardo Quirino de Tlajomulco.

f43b77c2-7981-4633-8bb2-1a8f360fc366.jfif

Asimismo, exgobernadores de Nuevo León respaldaron al emecista, se trata del priista Sócrates Rizzo quien gobernó de 1991 a 1996, el panista Benjamín Clariond con una administración de 1996 a 1997 y José Natividad González Parás que ocupo el puesto de 2003 a 2009.

De igual manera acudieron los rectores de las principales universidades del estado, Santos Guzmán de la UANL, Ángel Casán  de la U-ERRE y Mario Adrián Flores del Tec de Monterrey.

En una de sus primeras intervenciones , Samuel García destacó los avances en seguridad pública, al señalar que en cuatro años se consolidó la Nueva Fuerza Civil, en la que se han invertido 30 mil millones de pesos, y que calificó como “la mejor policía del país”.

Con información de Victor Amaro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

745c2ae0_ff1d_44e6_9c18_39bde06125c1_5a674231dc
Asegura gobernador tener 'listo el piso' para recibir al Mundial
CREAN_ALIANZAS_GOBIERNO_DE_NUEVO_LE_N_Y_ADIDAS_M_XICO_RUMBO_A_LA_COPA_MUNDIAL_DE_FUTBOL_2026_1_5a08ad520b
NL fomenta talento deportivo en jóvenes rumbo al Mundial 2026
convocatoria_noviembre_mexico_9fcb0ef903
Presenta Selección Mexicana última convocatoria de 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T133302_111_564d141367
Frente polar provoca intensas nevadas en Estados Unidos
AP_25314609022503_1044d6b19d
Fritz vence al suplente Musetti en las Finales ATP en Turín
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×