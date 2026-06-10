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Nuevo León

San Pedro presenta Policía Turística rumbo al Mundial 2026

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, mencionó que esta estrategia es para fortalecer la seguridad y brindar la atención de nivel mundial

  • 10
  • Junio
    2026

El Municipio de San Pedro presentó este martes la nueva Policía Turística, un escuadrón canino tecnológico integrado por perros robot, así como 350 cámaras corporales y 100 dispositivos taser para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, mencionó que esta estrategia es para fortalecer la seguridad y brindar la atención de nivel mundial a ciudadanos y visitantes. 

Mañana ya empieza el Mundial y, pues, para nosotros era muy importante contar con estas 350 cámaras corporales, las cuales ya dieron las especificaciones aquí el Secretario de Seguridad (José Luis David Kuri). Esto viene a sumar muchísimo para seguir manteniendo la seguridad, que para nosotros es lo más importante”, mencionó el edil.

“Felicidades a toda la corporación y a todos, a echarle muchas ganas, mucho esfuerzo y a seguir manteniendo San Pedro seguro como lo hemos hecho hasta ahora”.

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La nueva Policía Turística está integrada por 26 elementos especializados en labores de proximidad, orientación y atención a visitantes nacionales y extranjeros en zonas turísticas, comerciales y hoteleras del municipio.

Los oficiales cuentan con capacitación en seguridad turística, atención de eventos masivos, manejo de crisis y protocolos de actuación, hospitalidad, comunicación intercultural y conocimiento de la oferta turística local. Además, recibieron formación en inglés técnico para brindar atención bilingüe.

Incorporamos herramientas que fortalecen la prevención, la atención ciudadana y la capacidad de respuesta de la corporación. “En San Pedro seguimos construyendo una corporación moderna, profesional y preparada para ofrecer seguridad a nivel mundial, siempre con un objetivo claro: mantener un solo San Pedro unido, seguro y en paz”, explicó José Luis David Kuri, Secretario de Seguridad Pública.  

Durante el evento también se presentó el nuevo Escuadrón Canino Tecnológico, integrado por tres perros robot diseñados para apoyar labores de vigilancia, inspección, búsqueda y rescate.   


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