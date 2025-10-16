Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T153602_907_4da6a24fec
Nuevo León

San Pedro promete obra más segura tras retiro de ciclovía

Luego de diversas protestas, el municipio afirmó que prepara un plan de contingencia par garantizar la seguridad de ciclistas, peatones y conductores

  • 16
  • Octubre
    2025

Tras la manifestación de más de 50 ciclistas en defensa de su derecho a la movilidad, luego del retiro provisional de la ciclovía de la avenida Alfonso Reyes, en el municipio de San Pedro, el Secretario General del Ayuntamiento, Luis Susarrey afirmó que la actual administración es empática y respectiva, y aseguró que se está trabajando en un proyecto de mejora para dicha infraestructura.

“Sobre la protestas pues nosotros lo vemos muy bien que la gente se manifieste, que la gente participe, que le gente se involucre y decirles que nosotros somos una administración receptiva y empática y estamos haciendo una obra para que Alfonso Reyes sea estético, limpio, caminable y que se respete la jerarquía de la movilidad”, dijo el funcionario municipal. 

Añadió que el municipio prepara un plan de contingencia que será dado a conocer en los próximos días, con el objetivo de garantizar la seguridad de ciclistas, peatones y automovilistas durante los trabajos. 

“Hay que tomar en cuenta que estamos a punto de iniciar una obra. Cuando iniciemos una obra pues vamos a hacer cierres parciales en ciertas zonas y eso pues implica que pues mucha gente pues a lo mejor no va a poder circular por ninguno de estos medios y necesitamos tener un plan de contingencia que nosotros vamos a dar a conocer dentro de unos días antes de iniciar la obra porque esa es la prioridad ahora: garantizar la seguridad a ciclistas, peatones, automovilistas”, explicó. 

El retiro de la ciclovía comenzó el pasado 10 de octubre, cuando cuadrillas de Servicios Públicos del municipio desmontaron estructuras y señalamientos de los carriles exclusivos para bicicletas. La obra fue impulsada por el exalcalde Miguel Treviño y se inauguró en diciembre de 2021, con una inversión de 40 millones de pesos.

El miércoles, un grupo de ciclistas de todas las edades, incluidos menores de edad, se manifestó para exigir la restitución de la ciclovía. Argumentaron que su desaparición afecta a quienes usan la bicicleta como medio de transporte, especialmente estudiantes que se trasladan a sus escuelas por esa vía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T124320_884_668acbc146
Estampida en funeral de líder opositor deja 17 heridos en Kenia
ley_extorsion_358315038a
Impulsa México nueva ley nacional contra la extorsión
b86878cf_7b09_4d0a_83fa_ef914b5b36de_251e55aafe
Caen en Monterrey 40% los homicidios en 2025 con Operativo Escudo
publicidad

Últimas Noticias

estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial
arqueologos_e4fcd9d0e5
Hallan fortaleza prehistórica de más de 6,000 años de antigüedad
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T142203_523_007d775244
Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×