Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_51_57_AM_dbb220ab92
Nuevo León

Santa Catarina empieza trabajos de limpieza por daños de incendio

El alcalde Jesús Nava ordenó trabajos de regeneración en la zona siniestrada, donde 24 vehículos resultaron dañados y tres personas lesionadas

  • 24
  • Octubre
    2025

El alcalde Jesús Nava informó que el municipio de Santa Catarina comenzará de manera inmediata los trabajos de regeneración en la zona afectada por el incendio del pasado martes, una vez que las autoridades concluyan las investigaciones en el sitio.

“¡¡¡Todos los servidores públicos en la limpieza y recolección de residuos e instalación de alumbrado en el lugar del incendio!!!", escribió Nava en sus redes sociales.

También compartió el edil que una brigada de salud está atendiendo a las familias afectadas por el incendio.

El siniestro se originó alrededor de las 5:00 de la tarde del martes en el taller “Telles 5ta Rueda”, el cual almacenaba material inflamable, incluyendo un contenedor con aproximadamente 500 litros de diésel. 

De acuerdo con el reporte preliminar, una mala maniobra con el diésel, sumada a un cortocircuito en el cableado cercano, habría provocado la conflagración.

Las obras de regeneración que se implementarán incluyen retiro de vehículos consumidos por el fuego, limpieza exhaustiva de calles y banquetas, reposición de postes y luminarias municipales, pintado de cordones y banqueta, instalación de nuevos señalamientos viales y retiro del posterío dañado, así como de cables plásticos y metálicos quemados.

El incendio provocó daños considerables, afectando un total de 24 vehículos (15 autos, 5 camionetas, 3 camiones y una motocicleta), así como el área de oficinas, una recámara y la bodega del taller.

Tres personas resultaron lesionadas, una de ellas una mujer de la tercera edad que sufrió quemaduras y fue trasladada al ISSSTE Regional. 

Adicionalmente, una mujer y un hombre fueron atendidos en el lugar por posible intoxicación y crisis nerviosa.


