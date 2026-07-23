Incorpora Jesús Nava a ex panistas a su gabinete

El alcalde de Santa Catarina integró a varios expanistas, entre ellos el ex alcalde Dionisio Herrera, tras una serie de nombramientos aprobados por el Cabildo

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El alcalde Jesús Nava Rivera integró a su administración a varios ex militantes del PAN, entre ellos el ex alcalde Dionisio Herrera, tras una serie de nombramientos aprobados por el Cabildo como parte de una reestructuración del Gobierno municipal.

Durante la sesión, el Ayuntamiento avaló modificaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal para crear la Dirección General de Bienestar y Tejido Social, dependencia de la que dependerán cuatro nuevas unidades enfocadas en programas sociales, economía familiar, movilidad y atención a adultos mayores.

Como titular de la nueva dirección fue designada Silvia Márquez, mientras que Maricela de la Fuente encabezará la Unidad de Bienestar para las Personas Adultas Mayores; Eliseo Cristian estará al frente de la Unidad de Economía Solidaria y Bienestar Familiar, y José Arias dirigirá la Unidad de Cultura Vial y Movilidad Segura.

Entre los nombramientos destaca el del ex alcalde panista Dionisio Herrera, quien actualmente milita en Morena y asumirá la titularidad de la Unidad de Comunidad, Deporte y Vida Saludable.

En la misma sesión de Cabildo también se informó sobre la renuncia del tesorero municipal, Carlos Téllez, quien dejará el cargo de manera definitiva al concluir este mes.

El Ayuntamiento tomó protesta a Carlos Díaz como nuevo tesorero municipal, quien asumirá formalmente sus funciones a partir del 1 de agosto, una vez que concluya el proceso de entrega-recepción de la dependencia.