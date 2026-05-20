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Nuevo León

Reconocen a policías que desarman y detienen a hombre

El alcalde Jesús Nava destacó la labor de los policías de Santa Catarina al desarmar y detener a una persona que portaba un cuchillo en la vía pública

  • 20
  • Mayo
    2026

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, reconoció la labor de los elementos de la Policía Municipal que lograron desarmar y detener a una persona bajo los influjos de las drogas, que portaba un arma blanca en la colonia San Gilberto, evitando que la situación escalara a un incidente de mayor riesgo.

El edil destacó el profesionalismo y la rápida intervención de los oficiales, quienes actuaron para cuidar la integridad de peatones y clientes de un mercado rodante que se encontraban en la zona al momento de los hechos, evitando así que se presentaran lesionados.

“Darles las gracias y reconocer a nuestras y nuestros compañeros policías que estuvieron hace unos días frente a una persona intoxicada. Fue fundamental su rápida respuesta, así se pudo evitar un incidente mayor, que salieran personas heridas”, expresó.

El pasado 13 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina atendieron el llamado tras detectarse a un individuo que portaba un cuchillo en plena vía pública, generando preocupación entre comerciantes y vecinos del sector.

Durante la intervención, los oficiales aplicaron protocolos para controlar la situación sin poner en riesgo a terceros, logrando desarmar a la persona mediante el uso de humo de extintor y posteriormente proceder a su detención.


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