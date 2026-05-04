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Nuevo León

Santa Catarina habilita más de 2 mil cajones para discapacitados

El municipio impulsa movilidad incluyente con espacios exclusivos gratuitos frente a domicilios de personas con discapacidad

  • 04
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Santa Catarina puso en marcha una estrategia de movilidad incluyente al pintar más de 2 mil cajones exclusivos gratuitos para personas con discapacidad, como parte de una iniciativa enfocada en mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad de vida de sectores vulnerables del municipio.

Impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera, el programa se desarrolló durante un periodo de dos meses a través de la Secretaría de Proximidad, que atendió solicitudes ciudadanas para habilitar espacios especiales frente a viviendas de personas con discapacidad.

Movilidad incluyente llega a colonias de Santa Catarina

Los trabajos consistieron en la delimitación y señalización de cajones exclusivos con el objetivo de facilitar el acceso y salida de los domicilios, brindando mayores condiciones de seguridad y autonomía a quienes enfrentan barreras de movilidad.

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La estrategia busca responder directamente a necesidades cotidianas de familias santacatarinenses, permitiendo que personas con discapacidad cuenten con espacios reservados cercanos a sus hogares.

Inclusión y respeto como política pública

Además de mejorar la infraestructura urbana, esta acción promueve una cultura de respeto ciudadano sobre el uso correcto de espacios destinados a grupos prioritarios, reforzando el mensaje de inclusión y responsabilidad social.

El gobierno municipal destacó que estas medidas forman parte de una visión integral para construir una ciudad más accesible, donde las políticas públicas se enfoquen en atender de manera directa a quienes requieren mayores apoyos en su vida diaria.
Jesús Nava refuerza agenda social

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Con esta iniciativa, la administración encabezada por Jesús Nava Rivera fortalece su apuesta por políticas orientadas a la inclusión, la proximidad social y el bienestar comunitario.

Autoridades municipales señalaron que continuarán impulsando acciones que permitan consolidar a Santa Catarina como un municipio más seguro, funcional e incluyente para todas y todos, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

La habilitación de más de 2 mil cajones representa una de las acciones locales más amplias en materia de accesibilidad, colocando a la movilidad incluyente como un eje prioritario dentro del desarrollo urbano del municipio.


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