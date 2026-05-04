¿Qué le dijo Julio César Chávez a David Benavidez tras ganar?

El triunfo de David Benavidez sobre Gilberto 'Zurdo' Ramírez dejó un momento legendario: el intercambio de palabras con Julio César Chávez.

Tras la pelea, el histórico campeón mexicano se acercó al invicto peleador para reconocer su desempeño, en una conversación que rápidamente comenzó a circular entre aficionados del boxeo por el tono directo y de respeto.

¿Qué le dijo Julio César Chávez a Benavidez?

Durante el encuentro, Chávez fue claro al expresar su impresión sobre lo visto arriba del ring:

“Tengo que reconocer, cabrón, eres un gran peleador”.

Benavidez respondió con respeto, destacando lo que significaban esas palabras viniendo de una figura como Chávez:

“Gracias Julio, me da mucho orgullo oír estas palabras de ti y yo quiero ser como tú, tú eres un gran campeón”.

El intercambio continuó con un tono más cercano, incluso entre bromas, pero manteniendo el reconocimiento deportivo. Chávez añadió:

“Vas a ser mejor”.

“Sí, voy a seguir en tus pasos y seguir peleando con los mejores como tú hiciste”.

Un reconocimiento que no llegó antes

En la misma charla, Chávez dejó ver que no siempre estuvo convencido del nivel del peleador, pero que esta actuación cambió su percepción:

“Te felicito wey, porque eres un gran peleador. Ahora sí me convenciste”.

Benavidez, sorprendido, respondió:

“¿No te convencí antes?”

Chávez fue contundente:

“No, no. Soy 'Team Benavides' ahora. Te voy a seguir enseñando”.

El momento cerró con un intercambio de agradecimientos entre ambos.

El momento de Julio César Chávez con David Benavidez 🤝



ATENCIÓN a las palabras de El Gran Campeón Mexicano para 'El Monstruo Mexicano' tras su victoria ante Gilberto 'Zurdo' Ramírez en Las Vegas.#SábadoAzteca #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/rwZ3rFPw0l — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 4, 2026

Una pelea que marcó diferencia

La victoria de Benavidez ante Ramírez fue clave para consolidar su posición en la élite del boxeo. A lo largo del combate, mostró volumen de golpeo, resistencia y control del ritmo, factores que terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Este desempeño no solo le dio el triunfo, sino que también cambió la percepción de figuras históricas como Chávez, quien ha sido crítico con peleadores contemporáneos cuando considera que no enfrentan a los mejores rivales.

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