Nuevo León

Se abre socavón en la colonia La Floresta; vecinos alertan riesgo

El socavón se ubica justo en el centro de la vialidad, afectando el flujo vehicular y obligando a los automovilistas a maniobrar o buscar rutas alternas

  • 27
  • Noviembre
    2025

Un socavón de considerables dimensiones se formó sobre la calle Olmo, a la altura del cruce con Pino, en la colonia La Floresta, del municipio de Guadalupe, generando preocupación entre vecinos y automovilistas.

El pavimento colapsó por completo y dejó al descubierto un hueco en cuyo interior se observan basura, residuos diversos y un señalamiento improvisado hecho con llantas, colocado presuntamente por conductores o residentes para evitar accidentes.

El socavón se ubica justo en el centro de la vialidad, afectando el flujo vehicular y obligando a los automovilistas a maniobrar o buscar rutas alternas.

Además, a lo largo de la misma calle se aprecian grietas que evidencian un daño estructural mayor, lo que incrementa el riesgo de un colapso más amplio.

Aunque personal municipal acudió al sitio para evaluar la situación, autoridades confirmaron que la reparación corresponde a Agua y Drenaje de Monterrey, por lo que se espera que la intervención se realice cuanto antes para evitar incidentes.


