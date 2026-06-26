Aprueban ley para usar Afore de deudores alimentarios para pagar

De igual manera, se incorporó como requisito para contraer matrimonio no pertenecer al Registro Nacional o Estatal de Obligaciones Alimentarias

El Gobierno de Nuevo León aprobó diversas modificaciones al Código Civil del Estado, en las cuales se incluye la modernización de reglas del Registro Civil, esto con el fin de garantizar que hijos de padres separados no se queden sin pensión alimentaria.

Estas reformas fueron publicadas este viernes en el Periódico Oficial del Estado, por lo que ya entraron en vigor y van muy enfocadas en combatir a deudores alimentarios.

Así se perseguirá a los morosos

La más llamativa de estas modificaciones es que se aprobó que, en caso de que el deudor alimentario incurra en incumplimiento, desempleo o falta de medios líquidos, el juez de lo familiar encargado de su caso podrá ordenar que se disponga del 10% de la cuenta individual del ahorro para el retiro (Afore) de la persona, esto para que se garantice el cumplimiento de sus obligaciones.

De igual manera, se incorporó como requisito para contraer matrimonio no pertenecer al Registro Nacional o Estatal de Obligaciones Alimentarias.

Además, en caso de ser deudor alimentario, el Registro Público de la Propiedad impedirá que el moroso pueda transmitir, modificar, limitar o extinguir la propiedad o posesión de bienes raíces.

¿Qué es un deudor alimentario?

Legalmente, el nuevo Código Civil considerará formalmente como "deudor alimentario moroso", a quien incumpla por más de 60 días naturales con su obligación derivada de un convenio o resolución judicial.