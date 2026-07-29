Se perfila lista de panistas rumbo a las elecciones de 2027

El PAN cerró el registro interno de aspirantes a candidaturas locales; Monterrey concentra el mayor número de perfiles rumbo a la elección de 2027

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La lista de perfiles que buscarán un cargo local en el 2027 por el Partido Acción Nacional (PAN) tomó forma, luego de que el partido abriera un proceso interno para los interesados en una candidatura.

Monterrey es el municipio por el que más interés han mostrado los perfiles panistas de Nuevo León.

Hasta el corte de ayer, se habían registrado la diputada local, Myrna Grimaldo; la legisladora federal Annia Gómez, el magistrado del Poder Judicial, Arturo Salinas, y el secretario de Desarrollo Humano de Monterrey, Fernando Margáin Sada.

Aunque no pertenecen al partido, se inscribieron también los priistas Lorena de la Garza y Marcelo Segovia.

Estos perfiles ajenos al instituto lo hicieron ante la posibilidad de que se repita la alianza entre el PRI y EL PAN en 2027.

A diferencia de lo que sucede en la capital de la ciudad, en otros municipios metropolitanos el número de aspirantes registrados es mucho menor hasta el momento.

Por San Pedro, hizo lo propio el actual alcalde, Mauricio Farah, quien buscará ocupar el cargo por primera vez bajo una elección, debido a que fue nombrado edil sustituto tras el fallecimiento de Mauricio Fernández.

En San Nicolás se registró el diputado local Carlos de la Fuente, mientras que por Santa Catarina lo hicieron el legislador local, Miguel Ángel García Lechuga, y el diputado federal, Víctor Pérez.

Para diputaciones federales, se informó que también se registró Grimaldo por el distrito 6.

“Sí me registré por Monterrey en la plataforma del PAN tal y como lo instruyó nuestro líder nacional, Jorge Romero”, confirmó la legisladora local en entrevista.

“La primera etapa fue con corte al 20 de junio; una servidora se registró. De aquí en adelante nos toca cumplir con todos los requisitos que está poniendo esta plataforma, que es abierta y ciudadana; cualquier ciudadano de Nuevo León se puede registrar para cualquier espacio”.

El PAN estatal inició un proceso interno para que los interesados en una candidatura se registraran en una plataforma, en la que se aceptan tanto militantes como perfiles ciudadanos.

Se informó que la siguiente fase del proceso para los que buscan ser candidatos a las diferentes alcaldías es presentar un plan de desarrollo urbano y obtener el respaldo ciudadano mediante firmas.

Grimaldo señaló que la fecha límite para registrarse en la plataforma ciudadana fue el lunes 27 de julio.