Amplía Estado el Parque Cerro Prieto; busca atraer turismo

Con esta ampliación, mejoran las condiciones, se dignifican las áreas de convivencia mediante el aprovechamiento de infraestructura y el uso social del espacio

El gobierno del estado entregó los trabajos de ampliación de área de descanso, nueva señalética y liberó lobinas para la repoblación del embalse del Nuevo Parque Estatal Cerro Prieto, que se consolida como un espacio para la recreación familiar, el turismo de naturaleza y la pesca deportiva.

El Parque Estatal Cerro Prieto se ubica en el municipio de Linares, a un costado de la presa Cerro Prieto. Con esta ampliación, se mejoran las condiciones, se dignifican las áreas de convivencia mediante el aprovechamiento de infraestructura y se fortalece el uso social del parque como un espacio más seguro, funcional y atractivo para las familias.

Se pasó de 28 a 48 espacios techados, incrementando la capacidad instalada de 168 a 288 visitantes simultáneos en áreas sombreadas, lo que representa un crecimiento de 71.4 por ciento en la capacidad de aprovechamiento de las zonas de servicio.

El gobernador señaló que, además de que las cuatro presas de la entidad se encuentran listas para pescar, Nuevo León se encuentra blindado y con tendencia a la baja en los índices delictivos.