El diputado local mencionó que la 4T ya conquistó la pluralidad de género y que ahora tiene el reto de conquistar la pluralidad de generaciones

Inicio / Nuevo León / Se registra Elizondo ad cautelam por el PT en proceso de Morena

El diputado local con licencia, Jesús Elizondo, se registró formalmente en el proceso interno para buscar la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León.

El legislador con licencia detalló que su inscripción se realizó ad cautelam a través del Partido del Trabajo (PT), señalando presuntos obstáculos dentro del proceso de selección de Morena.

“Agradezco al Partido del Trabajo por permitir mi registro ad cautelam, ya que la convocatoria de Morena traía un candado a modo para evitar mi registro aun y que la ley para bajar las edades esta por pasar”, indicó Elizondo.

Al respecto de la legislación electoral, Elizondo calificó el proyecto actual como “una ley visionaria pues Nuevo León es un estado con jóvenes muy preparados. Morena, el PT, el PVEM y todos los partidos se sumaron a esta iniciativa aprobándola por unanimidad en primera vuelta”, indicó.

Elizondo adelantó los siguientes pasos legislativos respecto a la reforma de edad, confiando en que el Congreso local avalará la segunda vuelta en los próximos días de forma definitiva.

“La comisión está convocada para sesionar este próximo lunes. Ya hablé con los coordinadores legislativos y con la amplia mayoría de las y los diputados locales quienes me han dicho que votaran a favor de los jóvenes. Por eso mi registro hoy es ad cautelam, es decir, condicionado a que la segunda vuelta de la ley pase antes del 6 de julio”, agregó.

Elizondo mencionó que la 4T ya conquistó la pluralidad de género y que ahora tiene el reto de conquistar la pluralidad de generaciones.