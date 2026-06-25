Incendio causa evacuación de casi 300 personas en Barrio Antiguo

Un incendio en un registro eléctrico obligó al desalojo preventivo de al menos seis negocios de la zona de antros, no se reportaron personas lesionadas

Un cortocircuito en un registro eléctrico ubicado en el exterior de un establecimiento en la zona de antros de Barrio Antiguo generó un incendio que obligó a la evacuación preventiva de al menos seis negocios y decenas de personas.

Al arribo de las unidades, se confirmó un registro eléctrico con sobrecalentamiento e incendio, presuntamente originado por una sobrecarga eléctrica. Ante el riesgo de propagación de humo a través de ductos de servicio, se ordenó la evacuación preventiva de establecimientos cercanos.

En total fueron desalojadas alrededor de 290 personas de negocios, además de un establecimiento adicional de la zona.

Elementos de Protección Civil de Monterrey solicitaron el apoyo de Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron labores de contención, enfriamiento y control del fuego. También participaron la CFE y Naturgy en la verificación de la instalación eléctrica.

Las autoridades informaron que la situación fue controlada sin personas lesionadas ni daños estructurales adicionales.