Segundo piso de Morones estará listo para mayo de 2026

El primer tramo del viaducto elevado de Morones Prieto quedará listo en mayo del 2026 e irá de la Avenida Gonzalitos hasta Revolución, reveló el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal.

El viaducto tendrá una longitud total de 17 kilómetros y el primer tramo mide 7 kilómetros, por lo que en esa fecha se estaría abriendo el 41% de la obra.

La primera etapa será inaugurada un mes antes de las actividades del Mundial FIFA 2026 y las otras dos, que van de Gonzalitos al Puente Atirantado y de Revolución a la Avenida Bonifacio Salinas, continuarán en ejecución.

El costo de la obra quedó en $18,405 millones de pesos y los aportará en su totalidad la empresa, Gami Ingeniería e Instalaciones, la cual los recuperará en los 40 años que dure la concesión que ganó.

Después de esa fecha, el viaducto y sus ingresos pasarán a manos del Estado.

“Si no es costeable ya sería problema de ellos”, dijo Villarreal Rodríguez.

En entrevista, el funcionario afirmó que las obras serán lo menos invasivas posible, pues trabajarán en los puntos muertos.

Señaló que, en los siguientes días, la empresa concesionaria presentará el programa de obras en el cual se establecerán los tiempos de ejecución de cada etapa del viaducto, así como del parque lineal que estará en las riberas del río Santa Catarina.

“La primera etapa que creemos que va a ser de Gonzalitos a Revolución, va a ser para mayo del 2026.

“(Los cierres) esperemos que sean los mínimos, la verdad ahorita en las horas picos, Constitución y Morones están supersaturadas, ya lo hemos visto.

“Precisamente este proyecto surge a raíz de que la población nos comentaba: ‘hagan algo en Constitución y Morones Prieto’, porque realmente está el tránsito muy cargado durante las horas pico, en Constitución en las mañanas y Morones Prieto en la tarde”, dijo Villarreal Rodríguez.

El funcionario detalló que la primera etapa del viaducto tendrá tres ingresos y salidas: la primera en Gonzalitos, la segunda en Garza Sada-Félix U. Gómez y la tercera en Revolución.

En la segunda etapa, el viaducto irá de Gonzalitos al Puente Atirantado para cruzar el río Santa Catarina y conectarse con el viaducto Santa Catarina que lleva a la autopista de cuota y la tercera irá de Revolución a Bonifacio Salinas donde también cruzará el río al Bulevar Miguel de la Madrid para llevar a la caseta de la Autopista al Aeropuerto de Monterrey.

“El viaducto le va a servir la ciudad para despejar el tráfico y disminuir los tiempos de traslado.

“De hecho, cuando se escogió la propuesta, se escogió la que disminuyera más la contaminación, los tiempos de traslado, que generara más áreas verdes y generará menos molestias, esos fueron los elementos que se tomaron en cuenta, por ejemplo se considera que no solamente va a aumentar la velocidad de los vehículos que vayan por el viaducto sino también los que vayan por abajo, o sea que va a ser un beneficio para todos”, afirmó el funcionario.

El pasado martes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Villarreal Rodríguez, iniciaron con los trabajos de sondeo y estudio de mecánica de suelo para obtener el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de Conagua y otras dependencias.

Esa fue la primera acción para arrancar con el proyecto.

El funcionario dio a conocer que la empresa que ganó la concesión, es decir, Gami Ingeniería e Instalaciones, hará la construcción.

“Se hizo una convocatoria y al ser un proyecto que no requiere de recursos públicos, es una concesión que se otorgó al privado, pero la convocatoria se realizó, se presentaron las propuestas de los interesados y se escogió la que más convenía al estado”, manifestó Villarreal

El Horizonte dio a conocer la obra por primera vez el 7 de agosto del año pasado, es decir, hace más de un año.

"Si cuotas son caras, nadie lo usará"

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, afirmó que aún se desconoce cuáles serían las tarifas de uso, pero reconoció que si estas son muy caras, perderá el atractivo y lo que buscan es que muchos conductores lo usen.

Se estima que serían 50,000 los vehículos que diariamente podrían hacer uso de este.

Por lo tanto, se está buscando un esquema de “equilibrio” para incentivar su utilización.

“El costo (del peaje) dependerá de las corridas financieras, va a costar a lo que se ocupe para que se pueda hacer, pero, obviamente, si es muy caro, pues nadie lo va a usar y no va a dar beneficios y no se puede pagar.

“Y muy barato, pues los carriles no serían suficientes, entonces va a ser algo que se utilice mucho y nos despeje el tránsito de la gente que no está pagando, de forma que sea benéfico tanto para el que paga porque le conviene, porque va a ir más rápido, y que no paga porque se despeja el tráfico”, indicó.

En su parte inferior, habrá un parque lineal de 212,000 metros cuadrados.





