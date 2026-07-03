Nuevo León Inicio / Nuevo León / Señala Sheinbaum 'soberbia' de alcalde de El Carmen contra mesero Señala Sheinbaum 'soberbia' de alcalde de El Carmen contra mesero Sin titubear, Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente sobre el comportamiento que deben mantener quienes ocupan cargos de elección popular Por Carlos Nava | 03 Julio 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció de manera firme en contra de los recientes hechos de violencia que involucran a Gerardo de la Maza, alcalde del municipio de El Carmen, Nuevo León, quien hace algunas semanas fue captado en video agrediendo físicamente a un trabajador en un restaurante del área metropolitana de Monterrey. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la postura del Gobierno Federal ante este tipo de conductas por parte de servidores públicos. Sin titubear, Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente sobre el comportamiento que deben mantener quienes ocupan cargos de elección popular: "Cualquier acto de soberbia debe ser condenado, sin importar quién lo cometa", sentenció la presidenta, enfatizando que nadie debe estar por encima de la ley ni abusar de su posición de poder.

El contexto de la agresión

Los hechos salieron a la luz luego de que se viralizara un video en redes sociales que muestra el momento exacto de la agresión. El incidente ocurrió al interior de un conocido establecimiento comercial ubicado en el municipio de San Pedro.

En las imágenes se observa al alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, propinarle una bofetada a un mesero del lugar.

De acuerdo con testigos y reportes preliminares, el ataque presuntamente se desencadenó tras una discusión por inconformidades con el servicio o la cuenta, una reacción que ha sido calificada por la opinión pública como desproporcionada y abusiva.